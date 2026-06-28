El colectivo LGTBIQ+ toma Cartagena, "una madre que abraza a todos sus hijos, hijas e hijes"

«Cartagena es una madre que abraza a todos sus hijos, hijas e hijes. Frente a los discursos oscuros, pongamos la belleza de nuestra diversidad». Así lo proclamaron desde el colectivo LGTBIQ+ en el manifiesto leído con motivo de la celebración del Orgullo, que salió a desfilar en la calle este sábado en la ciudad portuaria, al igual que el pasado lo hizo en Murcia.

La iniciativa, organizada por el colectivo Galactyco, reunió a numerosos cartageneros y visitantes que coincidieron en las ganas de celebrar, pero también de reivindicar, en especial cuando enfrente hay reaccionarios que, tienen claro, van contra ellos, ellas y elles. Como también subrayaron en el manifiesto, «el Orgullo es nuestra fiesta, pero nació de la necesidad de sobrevivir».

«Nos duele el corazón, pero nos sobra el coraje», pronunciaron los encargados de la lectura, que corrió a cargo no de políticos conocidos, sino de gente normal: personas racializadas, de la tercera edad y del colectivo LGTBIQ+.

Participantes en el cortejo, que fusionó celebración y reivindicación en la ciudad portuaria. / Galactyco

Antes, música, purpurina, colores del arcoíris, carrozas de las que brotaban pompas de jabón, un tractor de Orgullo Campillero (una celebración que se hace en Campillo de Adentro, un caserío que forma parte de la diputación de Perín) y, cómo no, una batucada, tomaron el centro de la ciudad, en un cortejo reivindicativo con el lema ‘Cartagena libre de odio y llena de cariño. No a la LGTBIFOBIA’. 'El Orgullo es importante porque ningún niño debería rezar por las noches antes de dormir para pedir volverse normal', se leía en un cartel.

"Enfermo es el odio"

Volviendo al manifiesto, cuando los encargados de su lectura tomaron la palabra, se acordaron de aquellos que, en pleno siglo XXI, les siguen considerando enfermos, para remarcar que «enfermo es el odio que intentan inyectar en nuestra sociedad», dado que «nuestra existencia es hermosa, sana, plena y real».

Cabe recordar que este mismo mes, en la Asamblea, el diputado de Vox Martínez Nieto dijo, a propósito de la Ley Trans, que «se han sacado conductas del catálogo de los trastornos para incluirlas en el de los derechos humanos».

Un momento del desfile del Orgullo, que recorrió este sábado por la tarde la ciudad de Cartagena. / Galactyco

También tuvieron los miembros del colectivo LGTBIQ+ otro recado para los poderes públicos. «Exigimos que las instituciones de la Región dejen de mirar hacia otro lado, merecemos un gobierno que se enorgullezca de su gente, no que la abandone», subrayaron.

Al Ayuntamiento que dirige Noelia Arroyo le agradecieron «de corazón» su colaboración «en las actividades de este EnorgulleCT», algo que, apuntaron, les da «esperanza». Sin embargo, «el verdadero apoyo no puede ser tibio», hicieron hincapié.

Así, instaron al Consistorio a que «confíe en su tejido social». «Simplifiquen los trámites y abran las puertas de la administración, no nos lo pongan más difícil que al resto de asociaciones de la ciudad, ayúdennos a canalizar la energía de un colectivo que solo busca sumar», solicitaron, «hagan que el activismo sea un refugio, no una carrera de obstáculos».