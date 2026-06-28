Cartagena tendrá un jardín inundable en Los Barreros

Junto al parque Escipión de Los Barreros, Cartagena, se creará un jardín inundable de 2.045 metros con la capacidad de almacenar hasta 1.445 metros cúbicos de agua. Según explicó el Ayuntamiento de Cartagena en una nota de prensa, el proyecto se desarrollará en los alrededores del parque, al norte del mencionado barrio.

El principal trabajo será la construcción de la zona drenante en la plaza Leoncio Sánchez Sáez que tendrá, además, un metro de profundidad. Con este sistema, explican, se podrán recoger los caudales procedentes del parque y de la calle Real, para conducirlos, posteriormente, hacia la cuneta de la Ronda Transversal.

El parque inundable recuperará una zona degradada para convertirla en un espacio de ocio

En el espacio se instalarán colectores, pozos de registro y arquetas con rejillas para captar el agua de lluvia. También se instalarán muros de gaviones destinados a estabilizar los taludes entre las calles Aire y de Los Barreros, además del entorno del colegio San Francisco Javier.

Recuerdan que es una zona que sufre inundaciones cada vez que llueve de forma intensa. Esto se debe a la pendiente del terreno, a la urbanización y a la falta de una red adecuada de drenaje pluvial.

Asimismo, piensan que esta intervención es, también, una buena forma de recuperar el parque Escipión como "espacio de estancia y convivencia". Al fin y al cabo, el espacio trae nuevas superficies ajardinadas y especies mediterráneas de bajo consumo hídrico, pero también arbolado que genera sombra. Por todo esto, se instalarán bancos, papeleras, zonas de juego infantil, tirolinas, columpios, balancines, apartos de calistenia y toldos de tela para crear más sombra.

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, sostiene los planos del proyecto. / Ayto. de Cartagena

Inversión

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, comunicó que el proyecto cuenta con un presupuesto de 769.325 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. La actuación forma parte del plan ReCrea, financiado con fondos europeos FEDER y que pretende realizar 26 actuaciones coordinadas en nueve barrios de Cartagena, lo que afectaría a más de 49.000 personas.

El Plan ReCrea tiene una dotación de 14,8 millones de euros activados por el Ayuntamiento para la transformación de los barrios de la zona norte del ensanche, con financiación europea del 60% y aportación municipal del 40%. Las actuaciones previstas alcanzan barrios como San Antón, Los Dolores, Barrio Peral, San Félix, Los Barreros y José María de la Puerta.

Noticias relacionadas

Estos trabajos ubicados en la entrada del colegio San Francisco Javier, según Arroyo, van a convertir una zona degradada y con problemas de escorrentía en un "gran espacio verde útil para los vecinos".