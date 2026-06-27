Desbloqueado el proyecto de desmantelamiento del muelle del Carbón en Cartagena

El presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Pedro Pablo Hernández, anunció este viernes que las obras de desmantelamiento del muelle del Carbón, que habían quedado paralizadas por la presentación de un recurso durante el proceso de licitación, podrán retomarse tras resolverse el procedimiento a favor del Puerto.

Según explicó, la situación “felizmente también está resuelta”. “Hace unos días nos dieron la razón y ya hemos podido continuar con el proceso de adjudicación”, señaló el presidente de la Autoridad Portuaria.

El responsable portuario indicó que el expediente ya ha avanzado hasta su fase final y que incluso se ha planteado ya el contrato con la empresa adjudicataria. A partir de ahora, añadió, la compañía deberá firmar el contrato y solicitar al Ayuntamiento de Cartagena la licencia necesaria para poder ejecutar los trabajos previstos en el muelle.

Sobre los plazos, el presidente apuntó que la tramitación administrativa marcará el inicio efectivo de la actuación. “No sé si va a trabajar en agosto, pero en septiembre estarán en marcha”, afirmó, en referencia a unas obras consideradas relevantes para seguir transformando el frente portuario de Cartagena.

El proyecto forma parte del convenio entre el Ministerio de Defensa y la Autoridad Portuaria de Cartagena para reorganizar espacios en la zona de El Espalmador y el Muelle del Carbón.

La actuación responde a la necesidad de adaptar estas instalaciones ante la futura cesión de terrenos adyacentes a favor de la Autoridad Portuaria. Las obras se desarrollarán dentro de un recinto militar, por lo que deberán garantizar en todo momento el acceso de la Armada, el atraque de sus buques y el mantenimiento de los servicios actuales del muelle.

El proyecto contempla la mejora de 5.800 metros cuadrados de superficie urbanizada, la construcción de 210 metros lineales de muro de separación y la ejecución de un nuevo puesto de control de accesos de 35,35 metros cuadrados construidos. Este espacio incorporará sistemas de seguridad, barreras, tornos, megafonía y electrónica de red.

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Entre los trabajos previstos figuran demoliciones, fresado del firme, adaptación de instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones, retirada de elementos existentes y actuaciones sobre el entorno.