Vuelven los mercados estivales al litoral de Cartagena

Cartagena suma nuevos mercados ambulantes este verano. Del 1 de julio al 15 de septiembre los puestos se instalan en lugares como La Azohía, Los Urrutias, Islas Menores, Isla Plana y Los Nietos. A éstos se suma también el ya habitual mercado dominical de Cabo de Palos.

Los nuevos mercados estivales son:

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