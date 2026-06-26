Comercio
Vuelven los mercados estivales al litoral de Cartagena
Del 1 de julio al 15 de septiembre los puestos se instalan en lugares como La Azohía, Los Urrutias, Islas Menores, Isla Plana y Los Nietos
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Cartagena suma nuevos mercados ambulantes este verano. Del 1 de julio al 15 de septiembre los puestos se instalan en lugares como La Azohía, Los Urrutias, Islas Menores, Isla Plana y Los Nietos. A éstos se suma también el ya habitual mercado dominical de Cabo de Palos.
Los nuevos mercados estivales son:
- La Azohía: jueves
- Los Urrutias: Viernes
- Islas Menores: Viernes
- Isla Plana: Viernes
- Los Nietos: Domingo
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