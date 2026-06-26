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Vuelven los mercados estivales al litoral de Cartagena

Del 1 de julio al 15 de septiembre los puestos se instalan en lugares como La Azohía, Los Urrutias, Islas Menores, Isla Plana y Los Nietos

Imagen de archivo de un mercadillo en Cartagena

Imagen de archivo de un mercadillo en Cartagena / A.C

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La Opinión

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Cartagena suma nuevos mercados ambulantes este verano. Del 1 de julio al 15 de septiembre los puestos se instalan en lugares como La Azohía, Los Urrutias, Islas Menores, Isla Plana y Los Nietos. A éstos se suma también el ya habitual mercado dominical de Cabo de Palos. 

Los nuevos mercados estivales son:

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  • La Azohía: jueves
  • Los Urrutias: Viernes
  • Islas Menores: Viernes
  • Isla Plana: Viernes
  • Los Nietos: Domingo

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