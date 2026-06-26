Del S-81 al S-84: todo lo que debes saber sobre los submarinos construidos por Navantia en Cartagena

Navantia construye en Cartagena los cuatro submarinos que integran el programa S-80 de la Armada española. Se trata de uno de los proyectos industriales y tecnológicos más relevantes de la defensa naval nacional y coloca a la factoría local entre las pocas instalaciones del mundo con capacidad para diseñar y construir submarinos avanzados.

El programa S-80 contempla la construcción de cuatro unidades: el S-81 Isaac Peral, el S-82 Narciso Monturiol, el S-83 Cosme García y el S-84 Mateo García de los Reyes. Todos ellos forman parte de una misma clase de submarinos no nucleares, diseñados para operar de forma discreta durante largos periodos y asumir misiones de vigilancia, inteligencia, protección de fuerzas navales, guerra antisubmarina, guerra antisuperficie, minado y apoyo a operaciones especiales.

El primero de la serie, el S-81 Isaac Peral, fue entregado a la Armada el 30 de noviembre de 2023 en el Arsenal de Cartagena. Su entrada en servicio supuso un hito para la industria naval española, al tratarse del primer submarino de la clase S-80 y del primer sumergible diseñado y construido en España desde el histórico submarino de Isaac Peral. La unidad tiene su base en Cartagena y representa el inicio operativo de una nueva generación para la Flotilla de Submarinos.

El segundo buque, el S-82 Narciso Monturiol, ya se encuentra en la fase previa a su entrega. Tras su puesta a flote en el astillero de Navantia en Cartagena, el submarino ha iniciado su periodo de pruebas, primero en puerto y después en la mar. Estas comprobaciones sirven para verificar progresivamente los sistemas de navegación, seguridad, propulsión, habitabilidad y operación antes de su incorporación definitiva a la Armada. Su entrega estña prevista para finales de este año.

El tercer submarino, el S-83 Cosme García, será el primero de la serie que incorpore de origen el sistema AIP, la propulsión independiente del aire desarrollada por Navantia. Esta tecnología permitirá al submarino generar energía eléctrica en inmersión utilizando oxígeno y bioetanol almacenados a bordo, sin necesidad de emerger ni realizar maniobras de snorkel durante periodos prolongados. El S-83 se encuentra en construcción en Cartagena y Navantia ya ha iniciado las pruebas del sistema AIP instalado en una sección del buque.

La cuarta unidad será el S-84 Mateo García de los Reyes, también en construcción en el astillero cartagenero. Junto al S-83, incorporará el AIP desde su configuración inicial. En cambio, los dos primeros submarinos, el S-81 y el S-82, lo recibirán posteriormente, durante su primera gran carena, aproximadamente siete años después de su entrega a la Armada.

Desde el punto de vista técnico, los S-80 son submarinos de unas 3.000 toneladas en inmersión y cerca de 81 metros de eslora. La ficha de la Armada para el S-81 recoge un desplazamiento de 2.695 toneladas en superficie y 2.965 toneladas en inmersión, con 80,81 metros de eslora, 11,68 metros de manga y 6,77 metros de calado. Su velocidad máxima es de 12 nudos en superficie y 20,5 nudos en inmersión, con una autonomía de 4.500 millas a 18 nudos.

La propulsión combina tres generadores diésel de 1.100 kilovatios cada uno y un motor eléctrico principal de 3.500 kilovatios. A partir del S-83, el sistema se completará con el AIP de pila de combustible de 300 kilovatios, una de las grandes novedades del programa. Esta tecnología es clave porque aumenta la autonomía en inmersión y refuerza la discreción del submarino, uno de los factores decisivos en este tipo de buques.

En cuanto al armamento, la Armada detalla que los S-80 cuentan con seis tubos lanzatorpedos y capacidad para emplear torpedos Seahake Mod. 4, misiles Sub Harpoon Block II y minas. A ello se suma un sistema de combate desarrollado por Navantia Sistemas en colaboración con Lockheed Martin, además de sensores y sónares pensados para operar en escenarios complejos y con alta exigencia táctica.

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La construcción de la serie S-80 ha convertido al astillero de Cartagena en un polo tecnológico de referencia para la industria naval española. Según Defensa, el proyecto supone una inversión estimada de 4.000 millones de euros entre 2018 y 2032, con impacto en más de 6.000 empleos directos, indirectos e inducidos y la participación de alrededor de un centenar de empresas colaboradoras.