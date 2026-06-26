El Puerto de Cartagena cierra 2025 unos ingresos de 58,1 millones de euros
Descontando los gastos de 42 millones de euros el organismo dispone de un resultado final de 15,8 millones de euros de beneficio
El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Cartagena aprobó este viernes las cuentas anuales del puerto de Cartagena del año 2025.
Durante la exposición de los números, el presidente del organismo portuario, Pedro Pablo Hernández, defendió la solidez económica del Puerto un año que, según subrayó, confirma la buena situación financiera de la institución.
“Lo que reflejan las cuentas del puerto es una situación económica y financiera de mucha solidez, autosuficiencia financiera y, desde luego, ausencia de endeudamiento bancario”, afirmó.
Las cuentas del pasado ejercicio recogen unos ingresos totales de 58,1 millones de euros, mientras que la cifra de negocio se situó en 47,54 millones, procedente fundamentalmente de las tasas portuarias.
En el capítulo de gastos, el importe total ascendió a 42 millones de euros, con el personal y la actividad ordinaria de las instalaciones portuarias como principales partidas, obteniendo un resultado final de 15,8 millones de euros de beneficio.
Hernández destacó que estos datos mantienen al Puerto de Cartagena entre los más rentables del sistema portuario español. “Sus cifras se dirigen a una situación de las más rentables”, señaló, antes de remarcar que la generación de recursos propios permite afrontar inversiones sin recurrir a endeudamiento bancario.
En este sentido, puso como ejemplo el fondo de maniobra, que alcanza los 185 millones de euros, una cifra que calificó como “una situación excelente” y que refleja una capacidad financiera “más que holgada”.
Esa solvencia permitió licitar durante 2025 inversiones por valor de 122 millones de euros, de los que 13,33 millones ya fueron ejecutados y certificados en el mismo ejercicio.
El presidente explicó que muchas de estas actuaciones tienen un plazo de ejecución superior al año y avanzó que el Puerto prevé mantener el ritmo inversor durante el presente ejercicio. “Este año también vamos a superar esa cifra de licitación”, aseguró.
Hernández vinculó la capacidad inversora del Puerto a la buena situación económica de la institución, que, según esgrimió, permite afrontar nuevas infraestructuras sin comprometer su estabilidad financiera.
El responsable portuario destacó también la rentabilidad alcanzada por el Puerto de Cartagena dentro del sistema portuario español. Según explicó, la rentabilidad calculada conforme a los criterios de Puertos del Estado se situó en 2025 en torno al 4,5%, muy por encima del 2,5% fijado como referencia para el conjunto del sistema.
“Estamos muy por encima del 2,5% que Puertos del Estado tiene establecido”, celebró.
Ese margen financiero añadió, permitirá al Puerto abordar el ambicioso plan inversor previsto para los próximos años. En concreto, recordó que la Autoridad Portuaria contempla inversiones por valor de 320 millones de euros durante el próximo quinquenio.
Hernández ataca al PSOE por cuestionar las reiteradas obras en Héroes de Cavite
El presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Pedro Pablo Hernández, respondió con contundencia a la iniciativa del Partido Socialista sobre las obras en el entorno de la plaza Héroes de Cavite. Cabe recordar que el PSOE de Cartagena trasladará al Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados una batería de iniciativas para exigir información a Puertos del Estado sobre las actuaciones realizadas en la fachada marítima de Héroes de Cavite y Paseo Alfonso XII durante los últimos años.
Según Hernández las actuaciones en esta zona no se circunscriben únicamente a la plaza, sino que abarca un espacio más amplio del frente portuario. “El entorno de Cavite es un área grande, que no engloba solo la plaza”, esgrimió.
El responsable portuario sostuvo que las actuaciones actualmente en marcha forman parte de esa mejora del entorno y rechazó que pueda hacerse una lectura reducida de las obras.
En este sentido, recordó que se están ejecutando trabajos tanto en los accesos al aparcamiento como en otros espacios próximos, además de haber sacado ya a licitación las actuaciones para mejorar el tramo de vía que conecta con la calle Real.
El presidente también aludió al estado de algunos espacios exteriores y defendió que la intervención responde a una demanda ciudadana por el mal estado de la calzada "porque tiene muchos baches”.
"Los cartageneros están muy agradecidos de poder disfrutar de toda esta zona y de que el Puerto trabaje para mantenerla lo mejor posible”, afirmó Hernández.
Además, lanzó un reproche político al PSOE de Cartagena al considerar que su iniciativa podría haberse orientado a "otros asuntos de mayor utilidad para el municipio", a su juicio. “El Partido Socialista de Cartagena, si quisiera ser útil, tendría oportunidades de ser útil”, sostuvo, citando como ejemplo la tramitación de Barlomar, uno de los que Hernández considera grandes proyectos estratégicos del Puerto.
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