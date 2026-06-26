Navantia pone en marcha el Centro Tecnológico de Submarinos en Cartagena

Navantia ha puesto en marcha, en sus instalaciones de Cartagena, el Centro Tecnológico de Submarinos, cuyo objetivo es la investigación en tecnologías relacionadas con los submarinos, la integración de esas soluciones y la potenciación del ecosistema regional de submarinos.

Entre otros asuntos, esta investigación se centrará en asuntos como la ciberseguridad, la robótica y sistemas autónomos, los materiales avanzados o la inteligencia artificial avanzada.

Navantia y la Armada suscribieron el pasado martes en Cartagena el protocolo de colaboración para la creación de este centro.

Por parte de Navantia, firmaron dicho acuerdo el director de Operaciones y Negocios, Gonzalo Mateo-Guerrero, y el director de Negocio de Submarinos, Manuel Bermúdez de Castro, mientras que, por parte de la Armada, fue el Almirante del Arsenal de Cartagena, Alejandro Cuerda.

El Centro Tecnológico de Submarinos se inserta en el campus tecnológico de Navantia en el Astillero de Cartagena, cuya sede será el 'training center', y está integrado por este Centro, el Centro de Excelencia Navantia COEX Smart Services y la Unidad de Negocio de Sistemas.

"Este acto refleja el firme compromiso de Navantia con la Armada y, de manera muy especial, con el Astillero y el Arsenal de Cartagena como ejes estratégicos para el diseño, construcción y sostenimiento de submarinos", explican desde la empresa.

España forma parte de un grupo muy reducido de naciones en el mundo con capacidad soberana para diseñar y fabricar submarinos, una capacidad crítica que debemos preservar, fortalecer y proyectar hacia el futuro.

En este contexto, la creación del Centro Tecnológico de Submarinos, y su integración en el campus tecnológico del Astillero de Cartagena, constituye un paso decisivo para consolidar un modelo en el que la ingeniería avanzada, la innovación y la integración de alta tecnología trabajan de forma conjunta con la operación y el apoyo al ciclo de vida, reforzando así nuestra autonomía estratégica.

Asimismo, el protocolo establece también un marco de colaboración abierto a la participación de universidades, centros tecnológicos, empresas y organismos públicos, con el objetivo de fomentar la innovación y acelerar la incorporación de tecnologías emergentes al ámbito naval.

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Con ello, "no solo impulsamos el programa S-80 y los futuros desarrollos, sino que también consolidamos un ecosistema industrial y tecnológico de referencia en torno a Cartagena, que contribuye de forma directa a garantizar la independencia operativa de nuestras Fuerzas Armadas y la capacidad de España para proteger sus intereses estratégicos", explican.