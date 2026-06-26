Mutares firma la compra de Sabic entre la incertidumbre de la plantilla de Cartagena

El Comité de Empresa de Cartagena recibió este jueves la confirmación de que Sabic y Mutares han firmado el Acuerdo de Compra de Acciones del negocio de ETP West.

"Esto supone el cierre de la operación de venta, sin embargo, no implica la transferencia automática de la empresa a Mutares, aunque si la confirmación del futuro cambio de titularidad del negocio", explica el presidente del Comité de Empresa, Pascual Sánchez.

Todavía queda el último paso que será establecer y comunicar la fecha de cierre del acuerdo de venta. "De acuerdo con la comunicación recibida esto determinará el momento en que la propiedad de la empresa se transfiera formalmente a Mutares, pero mientras tanto la titularidad seguirá siendo de Sabic a todos los efectos. Por el momento la fecha de transferencia de la titularidad sigue aún sin determinar", expone el representante de los trabajadores.

Si bien la fecha estimada para que el fondo alemán tome posesión de la compañía se sitúa entre el 1 de julio y el 1 de agosto.

El Comité de Empresa vuelve a manifestar su preocupación ante la falta de información concreta y la incertidumbre que esto provoca en la plantilla.

Asimismo, "la plantilla necesita conocer los planes de eliminación de empleo que Mutares traerá a Cartagena", concluye Sánchez.

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Si bien, según las estimaciones de los trabajadores la pérdida de empleo podría afectar a entre 300 y 350 trabajadores durante los meses de agosto y septiembre.