Portugal, Benidorm, Formentera y Tabarca: Las escapadas para jóvenes de Cartagena este verano

El Área de Juventud del Ayuntamiento de Cartagena presenta una nueva edición del programa T-LA Verano 2026, con una oferta variada en actividades culturales, deportivas, náuticas y viajes. Bajo el eslogan 'T-LA de planes', la campaña llega con más propuestas que nunca, apostando por el ocio accesible, alternativo y de calidad.

La programación incluirá escapadas a algunos de los destinos más esperados del verano, donde los jóvenes podrán disfrutar de la aventura, el agua y el tiempo libre compartido en un ambiente seguro y organizado, y los esperados parques acuáticos y temáticos tales como Aqualandia (Benidorm) y Aquópolis (Torrevieja), esta última en plan familiar en la que se podrá participar a partir de 12 años acompañados de un adulto.

El mar también será protagonista en actividades náuticas como kayak transparente, wakeboard, esquí náutico, piragüismo o rutas guiadas por los acantilados de Cabo de Palos, pensadas tanto para quienes buscan adrenalina como para quienes quieren conectar con el entorno natural.

En el terreno cultural, destacan las visitas guiadas al Faro de Cabo de Palos, con su historia y sus impresionantes vistas del litoral, y las demandadas noches de astronomía en colaboración con la asociación astronómica de Cartagena.

La música tendrá una fecha clave este verano con el Festival Cabo de Pop, previsto para el 14 y 15 de agosto en la explanada del Faro de Cabo de Palos, con artistas emergentes del panorama indie nacional y actividades paralelas como talleres, gastronomía y sostenibilidad.

No faltarán las escapadas con el viaje a Portugal del 04 al 9 de julio, una experiencia completa dónde además de la práctica de actividades náuticas se recorrerá algunos de los destinos más encantadores de la zona: Lisboa, Sintra, Cascais y el sur del Algarve para disfrutar de sus aguas cristalinas y acantilados impresionantes.

Como novedad este verano el T-LA volverá a la Isla de Formentera famosa por sus aguas transparentes y sus playas interminables con dunas y pinos. La escapada tendrá lugar el día 5 de agosto. Asimismo se llevará a cabo una escapada a la Isla de Tabarca, donde los participantes disfrutarán de una experiencia única.

El programa completo se encuentra disponible en la web de juventud y las inscripciones ya están abiertas.

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Para más información los interesados pueden escribir a tla@ayto-cartagena.es o llamar al teléfono 968 128 862.