La Mancomunidad termina la cesión de las zonas recreativas del Parque de Tentegorra al Ayuntamiento de Cartagena

La Mancomunidad de los Canales del Taibilla ha completado las actuaciones administrativas necesarias para formalizar la cesión de las piscinas y las áreas recreativas del Parque de Tentegorra al Ayuntamiento de Cartagena.

La Dirección General de Patrimonio del Estado ha remitido la documentación preceptiva para completar el procedimiento.

Tras la rúbrica de los trámites correspondientes, incluida la firma de la alcaldesa de Cartagena, el expediente ha quedado formalizado, quedando concluido así el proceso de cesión de las instalaciones recreativas del Parque de Tentegorra por parte de la MCT al Ayuntamiento.

Con este acuerdo, el Consistorio asume la gestión directa de un espacio emblemático para los cartageneros, garantizando el mantenimiento y el disfrute público de sus zonas recreativas.

Precisamente, el Ayuntamiento ha anunciado que abrirá al público el próximo 1 de julio las piscinas y pistas deportivas del parque Rafael de la Cerda.

La apertura incluye las piscinas recreativas, vestuarios, la pista de tenis, las pistas de pádel y las zonas de uso múltiple del recinto, que pasarán a funcionar bajo gestión municipal durante la temporada de verano.

Una vez terminado los trámites documentales el Ayuntamiento tomará el control de las instalaciones y realizará las adecuaciones necesarias para que personal del Área de Deportes gestione el uso de piscinas y pistas, mientras que Salud Pública debe anticipar el control de la calidad del agua.

Además, el Ayuntamiento aplicará unas tarifas más asequibles para facilitar el acceso de las familias: la entrada a las piscinas costará 2 euros para adultos y 1 euro para niños, frente a los 6 y 4 euros, respectivamente, que se abonaban cuando las instalaciones eran gestionadas por la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.

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