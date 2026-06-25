La Comunidad destinará 8 millones de euros a la rehabilitación de la Casa del Niño en Cartagena

La Comunidad Autónoma elevará hasta los 8 millones de euros la inversión prevista para la rehabilitación integral La Casa del Niño, según anunció el presidente Fernando López Miras durante el Debate sobre el Estado de la Región.

Según la alcaldesa, Noelia Arroyo, esta inversión permitirá “proteger ese edificio histórico y recuperarlo como un gran centro educativo y cultural para su comunidad escolar y para toda Cartagena”

El proyecto de rehabilitación del Colegio de Educación Infantil y Primaria Hermanos San Isidoro y Santa Florentina, que fue anunciado hace más de un año, tenía una valoración inicial de 3,1 millones, pero el Gobierno la ha ampliado a 8 para afrontar una intervención de mayor alcance educativo, cultural y social.

La primera edil celebró la decisión como la principal novedad educativa para Cartagena dentro del anuncio del presidente regional y ha destacado “el gran esfuerzo inversor” que realizará la Comunidad en uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad, vinculado desde hace más de un siglo a la atención a la infancia, a la educación y al patrimonio modernista cartagenero.

La regidora municipal subrayó que una inversión de 8 millones de euros en un edificio escolar existente "tiene una dimensión extraordinaria".

“Estamos hablando de una cifra muy elevada, de las que Educación destina habitualmente a construir nuevos centros. En este caso, ese esfuerzo se va a dedicar a recuperar La Casa del Niño, modernizar sus instalaciones y ampliar su utilidad para Cartagena”, explicó.

El proyecto permitirá actualizar las condiciones educativas del centro y recuperar un inmueble de gran valor urbano, arquitectónico y sentimental para la ciudad.

La Casa del Niño está asociada a la obra de Víctor Beltrí y a la historia social de Cartagena, por lo que su rehabilitación permitirá unir la mejora de los servicios educativos con la conservación del patrimonio y la apertura de nuevos usos culturales.

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Arroyo ha agradecido al Gobierno regional que sitúe la rehabilitación de La Casa del Niño entre sus prioridades educativas y ha afirmado que el proyecto permitirá atender una demanda de la comunidad escolar, recuperar un edificio histórico y reforzar su utilidad pública para las próximas generaciones.