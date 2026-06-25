El Anfiteatro romano de Cartagena avanza hacia la musealización

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cartagena aprueba este jueves el proyecto que permitirá completar la excavación de la arena del Anfiteatro Romano, consolidar el sector noreste del doble anillo de la antigua Plaza de Toros y ampliar la zona musealizable del conjunto arqueológico, según anunció la alcaldesa, Noelia Arroyo.

La actuación dará continuidad a la fase que ha permitido abrir los primeros recorridos guiados por el monumento y mostrar al público un amplio sector de la arena, donde se ha descubierto la fossa bestiaria, el espacio subterráneo vinculado a la salida de fieras y gladiadores durante los espectáculos.

Arroyo detalló que “el desarrollo de esa nueva fase podrá ser seguida por el público porque antes de que termine el año vamos a abrirlo a la visita de forma estable”.

El proyecto tiene un presupuesto de 2 millones de euros y un plazo de ejecución de 14 meses. La financiación procede del programa 2% Cultural del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que aporta más de la mitad de la financiación con 1.494.001 euros, mientras que el Ayuntamiento asume 505.999 euros.

Las obras permitirán completar la excavación del interior de la elipse del Anfiteatro Romano, consolidar parte del graderío de la zona norte y avanzar en la apertura segura del monumento al público.

La actuación abarca unos 1.300 metros cuadrados del conjunto, con más de 900 metros cuadrados de excavación arqueológica, 220 metros cuadrados de consolidación estructural y 130 metros cuadrados de actuación arquitectónica para musealización.

El proyecto interviene en el interior del doble anillo de la Plaza de Toros, donde se consolidarán las estructuras antiguas mediante hormigón proyectado y se sustituirán forjados colapsados.

También incluye un sistema de micropilotaje y apeos en los muros para excavar el eje mayor del Anfiteatro y su acceso histórico.

La intervención incorpora iluminación y cartelería en un tramo de la zona sur de la Plaza de Toros, en sus tres niveles, para ampliar el recorrido visitable y mejorar la interpretación del conjunto.

El uso previsto es turístico y cultural, con el objetivo de avanzar hacia un futuro uso museístico al término de las distintas fases de consolidación, adecuación y rehabilitación.

La primera edil señaló que esta nueva fase permite seguir recuperando uno de los principales conjuntos arqueológicos de Cartagena y consolidar el anillo de la antigua Plaza de Toros como parte del recorrido patrimonial del Anfiteatro.

Las obras cuentan con autorización de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma y saldrán a licitación cuando se disponga de la subvención en la Tesorería Municipal.

Una Jabalina romana

Por otra parte, la alcaldesa también presidió la reunión del Patronato de la Fundación del Teatro Romano de Cartagena donde se han evaluado los trabajos de excavación del pórtico tras la escena.

Arroyo hizo hincapié en que los hallazgos “demuestran que el monumento más visitado de la Región sigue revelando claves esenciales para conocer la historia de Cartagena”.

Las excavaciones arqueológicas han sacado a la luz una jabalina romana, o pilum, de 80 centímetros de longitud, las carrilleras de al menos dos cascos y la cloaca original del edificio, destinada a evacuar las aguas pluviales hacia el pórtico.

La regidora municipal apuntó que estos descubrimientos “ponen de manifiesto que el Teatro Romano continúa siendo un monumento vivo, capaz de seguir sorprendiéndonos y de aportar información decisiva para entender las distintas etapas históricas de nuestra ciudad”.

En este sentido, la directora del Teatro Romano, Elena Ruiz Valderas, apostilló que "el Teatro siempre da sorpresas más allá de su monumentalidad", destacando el gran volumen de información que ha generado desde el año 1990, en que comenzó su excavación, "desde entonces han salido de aquí 12 tesis doctorales".

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Los trabajos van a permitir completar la recuperación del gran espacio público situado tras la escena, mejorar su accesibilidad, restaurar sus estructuras y ampliar el recorrido visitable del conjunto monumental, que ha recibido 117.375 visitantes entre enero y el 21 de junio de 2026, superando los 3,24 millones desde su inauguración, como recordó el director general de Patrimonio Cultural, Patricio Sánchez.