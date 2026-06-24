Estas son las actividades gratuitas este verano en las playas de Cartagena

Las actividades deportivas llegan este verano de nuevo a las playas del litoral cartagenero de la mano del Ayuntamiento de Cartagena, a través del Servicio de Deportes, que pone en marcha el programa Deporte en las Playas 2026.

Desde el lunes 6 de julio y hasta el 31 de agosto, las playas de Isla Plana, La Azohía, El Portús, Cala Cortina, Los Urrutias, Los Nietos, Islas Menores, Mar de Cristal, Playa Honda-Playa Paraíso, Playa de Levante, Entremares, Puerto Bello, Monte Blanco y Cala del Pino ofrecerán distintas modalidades deportivas, varios días a la semana y en horario de mañana y tarde.

Aquagym, Yoga, Pilates, Gimnasia de mantenimiento, Aerobic o Entrenamiento funcional se incluyen en la oferta programada con el objeto de fomentar la actividad deportiva durante los meses de verano en las playas del litoral cartagenero.

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Estas actividades se desarrollarán en lugares previamente supervisados por un equipo de técnicos del Ayuntamiento de Cartagena y de la empresa adjudicataria Edutiporte. El acceso es gratuito y no requiere inscripción previa.