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Estas son las actividades gratuitas este verano en las playas de Cartagena

Del 6 de julio al 31 de agosto se han programado deportes como aquaym, yoga o pilates, varios días a la semana y en horario de mañana y tarde sin necesidad de inscripción previa

Una sesión de deporte en una playa de Cartagena en una imagen de archivo

Una sesión de deporte en una playa de Cartagena en una imagen de archivo / A.C

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La Opinión

La Opinión

Las actividades deportivas llegan este verano de nuevo a las playas del litoral cartagenero de la mano del Ayuntamiento de Cartagena, a través del Servicio de Deportes, que pone en marcha el programa Deporte en las Playas 2026.

Desde el lunes 6 de julio y hasta el 31 de agosto, las playas de Isla Plana, La Azohía, El Portús, Cala Cortina, Los Urrutias, Los Nietos, Islas Menores, Mar de Cristal, Playa Honda-Playa Paraíso, Playa de Levante, Entremares, Puerto Bello, Monte Blanco y Cala del Pino ofrecerán distintas modalidades deportivas, varios días a la semana y en horario de mañana y tarde.

Aquagym, Yoga, Pilates, Gimnasia de mantenimiento, Aerobic o Entrenamiento funcional se incluyen en la oferta programada con el objeto de fomentar la actividad deportiva durante los meses de verano en las playas del litoral cartagenero.

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Estas actividades se desarrollarán en lugares previamente supervisados por un equipo de técnicos del Ayuntamiento de Cartagena y de la empresa adjudicataria Edutiporte. El acceso es gratuito no requiere inscripción previa.

Deporte en las playas Cartagena 2026

Deporte en las playas Cartagena 2026

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