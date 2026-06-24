La oposición manda a Arroyo y Sánchez del Álamo rendir cuentas por su gestión

La moción de MC para crear una Comisión de Investigación sobre la Gestión del Área, Delegación de Turismo y sus organismos y entidades dependientes ha salido adelante gracias a los votos del propio grupo impulsor, PSOE, Sí Cartagena, la edil No Adscrita María Dolores Ruiz y, por sorpresa, Vox, quienes deben de haberse cansado ya de sacar las castañas del fuego a Arroyo, incluso después de haber sido expulsados del Gobierno para satisfacer a Salinas y Sánchez del Álamo. Esta última señalada por haber afirmado en varias ocasiones, según otros ediles, que los fondos públicos no se estaban utilizando adecuadamente.

PP, Salinas y Sánchez del Álamo votaron en contra de la iniciativa.

La Comisión de Investigación tendrá por objeto analizar, fiscalizar y esclarecer la gestión desarrollada por la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Cartagena, así como por los organismos, consorcios, sociedades y entidades vinculadas o dependientes, directa o indirectamente, durante el mandato 2023-2027.

Su finalidad será determinar el grado de legalidad, transparencia, eficiencia, planificación, ejecución y cumplimiento de objetivos de las políticas públicas desarrolladas en materia turística, así como verificar el correcto destino de los fondos públicos, la eficacia de las actuaciones realizadas y la adecuación de los procedimientos administrativos seguidos.

Entre los asuntos a investigar figuran la organización y personal del área de Turismo, la estructura política y administrativa, los procesos de incorporación o cese de personal y las condiciones de funcionamiento de los centros de trabajo.

La iniciativa también incluye la revisión de contratos, convenios, subvenciones, patrocinios, encargos y demás instrumentos de gasto o financiación gestionados por el área de Turismo o sus organismos dependientes.

Otro bloque se centra en la promoción turística y comunicación, incluyendo campañas, relaciones con medios, agencias, plataformas digitales, redes sociales e influencers, así como los criterios de asignación de recursos y la evaluación del impacto de esas acciones.

Asimismo, igualmente se pondrá luz y taquígrafos en la planificación, financiación, promoción y resultados de los principales eventos turísticos del municipio como Carnaval, Semana Santa y Carthagineses y Romanos.

La propuesta incluye a Cartagena Puerto de Culturas y al Consorcio Cartagena Puerto de Culturas, además de cualquier otra entidad vinculada al área de Turismo. La comisión revisaría su organización, funcionamiento, actividad, situación económica y gestión de recursos turísticos, museos, centros de interpretación y equipamientos asociados.

La moción plantea analizar también la captación y gestión de fondos europeos, estatales o autonómicos, los convenios con otras administraciones y entidades públicas o privadas, y el grado de ejecución de los objetivos comprometidos.

La comisión podrá solicitar expedientes, contratos, convenios, informes, estudios, estadísticas, documentos económicos y de personal, así como la comparecencia de cargos públicos, empleados municipales, responsables de entidades dependientes, adjudicatarios y contratistas.

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La comisión debe constituirse e iniciar sus trabajos en los primeros 15 días hábiles tras su aprobación y alcanzar conclusiones en un plazo de seis meses desde su primera reunión, para después dar cuenta de ellas a la ciudadanía.