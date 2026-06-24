La noche de San Juan en Cartagena se salda con cuatro vehículos en llamas, diez contenedores quemados, nueve focos de incendio en matorral y 30 sanciones

La energía mágica de la noche de San Juan hace que sea una de las más esperadas del año, si embargo hay quien la considera su particular momento para "la purga" y quienes ponen todo su empeño para impedirlo.

El Ayuntamiento de Cartagena desplegó esta pasada madrugada un amplío dispositivo especial, que duplicaba los efectivos diarios, integrado por Protección Civil, Policía Local y Bomberos para prevenir, controlar y atajar las incidencias provocadas por quienes creen que el fuego purificador debe consumir elementos del mobiliario urbano, coches o incluso áreas de vegetación baja.

Un equipo de La Opinión acompañó al Grupo Operativo Especial de Seguridad de la Policía Local de Cartagena (GOESC) durante una de las noches más 'calientes' del año, junto al concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Llorca, quien supervisó el operativo in situ toda la madrugada, acompañado por uno de los cuatro comisarios del cuerpo.

En concreto entre las 20.20 horas del martes 23 de junio y las 5.19 horas del miércoles 24, los Bomberos de Cartagena atendieron 42 servicios, todos ellos relacionados con incendios.

Las intervenciones de mayor relevancia fueron cuatro incendios de vehículos, localizados en Barrio Peral, Lo Campano, Nueva Cartagena y Barrio Virgen de la Caridad. Los bomberos también actuaron en diez incendios de contenedores y en nueve fuegos de cañas o matorral, además de otros 19 servicios catalogados como incendios de otro tipo.

Los fuegos se repartieron por numerosos puntos del municipio, con especial presencia en zonas como La Vaguada, Santa Lucía, Nueva Cartagena, Los Dolores y Lo Campano, mientras que los contenedores ardieron en zonas como Parque de la Rosa, La Vaguada, Los Dolores, Santa Lucía, Barrio de la Concepción, La Palma y Urbanización Mediterráneo.

Asimismo el dispositivo policial se ha saldado con 30 infracciones a lay 4/2015 de protección de seguridad Ciudadana, como consecuencia de ello se han decomisado una gran cantidad de material pirotécnico. Además de colaborar con Bomberos, dándole protección a su personal en un gran número de incendios de matorral, vehículos y contenedores.

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Si bien la noche, según reconocen los propios efectivos, fue mucho menos 'movida' que en años anteriores, debido a los intensos operativos desarrollados en los últimos tiempos.