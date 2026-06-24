Isla Plana y La Azohía celebran una ruta de la tapa: fecha, precios y restaurantes que participan

Cartagena acoge este fin de semana una ruta de la tapa en la que ocho bares y restaurantes de dos de los principales enclaves costeros del municipio ofrecerán tapa y bebida.

La Azohía e Isla Plana celebran una ruta de la tapa este sábado y domingo, 27 y 28 de junio. Por cuatro euros se puede degustar una tapa y bebida en esta segunda edición que cuenta con ocho establecimientos participantes.

Encurtidos, pescado frito, pimientos rellenos, marisco e incluso una versión salada del tradicional postre matasuegras son algunas de las degustaciones que se ofertan en esta iniciativa que cuenta con el impulso del Ayuntamiento de Cartagena.

Los ocho bares y restaurantes participantes son: Freiduría Isla Plana, Terraza del Mar, El Ancla, La Zagalica, Restaurante Villamares, Ferris Vistabella, Restaurante La Bodega Molina y La Azohía Restaurante y Bar, según han informado desde el Consistorio.

Esta ruta de la tapa permite también a la clientela participar en una votación para elegir la mejor tapa. Entre los que depositen su voto se sortearán consumiciones en los establecimientos de estos enclaves mediterráneos de Cartagena.