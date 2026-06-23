Ratas, culebras y fuego: el suplicio de los vecinos de la Vía Verde en Cartagena

El incendio de matorral declarado en un terreno periurbano próximo a la avenida Víctor Beltrí y la Vía Verde del barrio Peral este lunes ha provocado un tremendo susto a los vecinos de las casas más cercanas al foco de las llamas, a tan solo unos metros del fuego. Además, para ellos supuso la confirmación de una situación que llevaban años alertando.

"Los vecinos de Barrio Peral y de la barriada Jose María Lapuerta llevamos ya varios años quejándonos en el Ayuntamiento porque tenemos un descampado enorme que da la Vía Verde, y durante todo el año, pero sobre todo de cara al verano empiezan a salir ratas, salen culebras, sale toda clase de insectos y bichos", explica una residente.

A esta situación se suma que, "no es el primer año que se pega fuego a esto", si bien "este ha sido escandaloso, tremendo, en plena ola de calor y en vísperas de San Juan". Todavía estremecida, apunta que "ha sido un susto porque el incendio venía para las casas", si bien no fue necesario desalojar las viviendas mientras los bomberos contenían y finalmente extinguieron el incendio.

"El nivel de este incendio ha sido bastante grande. Otras veces han sido un par de matas, pero es que esta vez ha sido más", señala. En concreto, según las primeras estimaciones, la zona afectada abarca una superficie de 20.000 metros cuadrados.

Además, recuerda que "por más que ponemos quejas y quejas a los concejales del Ayuntamiento, aquí nadie hace nada". Lo único, según señala, que sucede cuando registran una nueva petición es que "viene la máquina, cortan las matas de la orilla en primavera y no vuelven hasta el año siguiente"

"De hecho, ya estábamos hablando hace unos días los vecinos que ya empezaban otra vez el tema de salir ratas y muchos insectos. Se lo hemos explicado y lo hemos dicho al Ayuntamiento todos los años y seguiremos insistiendo que aquí tienen que hacer algo porque es que no puedes tener la ventana de tu casa abierta en verano por si vienes una rata", comenta.

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"Aún tenemos la esperanza de que esto se solucione, pero no pasa", concluye.