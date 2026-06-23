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Infraestructuras

El Puerto de Cartagena invertirá 27,6 millones en ampliar el pantalán de Escombreras para graneles líquidos

La obra permitirá construir un nuevo frente de atraque de 300 metros y reforzar la capacidad de la dársena ante el aumento de este tráfico

El Puerto de Cartagena ejecutará una nueva ampliación en Escombreras

El Puerto de Cartagena ejecutará una nueva ampliación en Escombreras / IVAN URQUIZAR

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L.O.

El Consejo de Ministros ha autorizado la licitación de las obras de ampliación de uno de los frentes del pantalán situado en el morro del dique Bastarreche, en la dársena de Escombreras de Cartagena por un importe de 27,6 millones de euros.

La actuación forma parte del Plan de Inversiones 2025-2029 del Puerto de Cartagena, que contempla más de 350 millones de euros para el enclave portuario durante el próximo quinquenio.

El delegado del Gobierno en la Región, Francisco Lucas, ha destacado que este proyecto refleja el compromiso del Gobierno de España con el desarrollo de Cartagena y con la mejora de la competitividad de su puerto.

Más capacidad para el tráfico de graneles líquidos

Lucas ha señalado que la ampliación es "fundamental" para responder al incremento del tráfico de graneles líquidos registrado en los últimos años en el Puerto de Cartagena.

El proyecto prevé la construcción de un frente de atraque continuo de unos 300 metros de longitud y un calado útil de 25,85 metros. Para ello, se incorporarán seis nuevos cajones intercalados y en prolongación de los ya existentes en el frente E-19 de la dársena de Escombreras.

Un enclave estratégico

El plan inversor permitirá durante los próximos cinco años mejorar infraestructuras, sostenibilidad, conectividad y digitalización en el puerto.

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Según el delegado del Gobierno, estas actuaciones contribuirán a impulsar la competitividad de un enclave estratégico para Cartagena y para el conjunto de España.

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