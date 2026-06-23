MC se une a los empresarios de Los Camachos para reclamar un impulso a la ZAL en Cartagena

El líder de MC, Jesús Giménez Gallo, ha trasladado el respaldo de su formación a las reivindicaciones de la Asociación de Empresarios del Polígono Industrial de Los Camachos en un encuentro de trabajo celebrado este lunes junto a representantes de la asociación y empresarios de la zona.

El portavoz municipal ha querido poner el foco en los numerosos compromisos pendientes que acumula una de las principales áreas industriales del municipio.

Giménez Gallo ha recordado que Los Camachos continúa esperando infraestructuras y proyectos estratégicos que llevan años anunciándose sin llegar a materializarse.

Entre ellos, ha citado la sede comprometida para la Asociación de Empresarios, una actuación contemplada durante años en los presupuestos municipales y que sigue sin completarse. "La paciencia tiene un límite y son demasiados los proyectos que siguen pendientes después de tantos años de promesas", ha señalado.

Giménez Gallo también ha mostrado su preocupación por la falta de avances en el desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) de Los Camachos, recordando que más de dos décadas después de los primeros estudios y anuncios, la realidad es que siguen sin ejecutarse infraestructuras fundamentales como la estación intermodal o las conexiones ferroviarias necesarias para impulsar el transporte de mercancías y el desarrollo industrial de la zona.

Asimismo, ha insistido en que esta situación no puede convertirse en un debate partidista "de PP y PSOE, de rojos y azules" entre administraciones de distinto signo político.

"Los empresarios merecen respuestas y una hoja de ruta clara. No puede ser que Ayuntamiento, Gobierno regional y Gobierno de España sean incapaces de explicar qué está ocurriendo con un proyecto estratégico para Cartagena y para toda nuestra comarca", ha afirmado.

Giménez Gallo ha recordado que los empresarios vienen reclamando desde hace años mejoras relacionadas con el suministro eléctrico, los recursos hídricos, las comunicaciones y las infraestructuras ferroviarias, cuestiones que considera imprescindibles para garantizar la competitividad de las empresas ya implantadas y favorecer la llegada de nuevas inversiones para que el polígono pueda ser un gran motor de desarrollo.

Aprovechar el potencial de Los Camachos

En este sentido, ha reiterado el apoyo de MC al desarrollo integral de Los Camachos, defendiendo que el crecimiento industrial de Cartagena pasa necesariamente por aprovechar todo el potencial de este polígono.

"Los Camachos debe convertirse en uno de los grandes motores económicos del municipio. Igual que en su día Cabezo Beaza fue fundamental para el crecimiento de Cartagena, seguir retrasando el desarrollo de Los Camachos supone un lastre que estamos pagando entre todos", ha señalado.

El portavoz municipal también ha respaldado la puesta en marcha de proyectos vinculados a la formación y la innovación, como el centro de formación de la FREMM, recordando además proyectos que no se llegaron a ejecutar como el de Contempolis a finales de la década de los 2000.

Este proyecto dejó pendiente de uso una infraestructura de más de 10.000 metros cuadrados "que debe albergar iniciativas capaces de generar actividad económica, atraer inversión y actuar como elemento tractor para el conjunto del polígono", ha añadido.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Empresarios de Los Camachos, Antonio Betancor, también reclamó el cumplimiento de estos compromisos.

"Llevamos ubicados en el mismo sitio desde que nació el polígono y la asociación debería tener una sede. Ya tendríamos que contar con unas instalaciones propias", señaló.

Betancor advirtió además de que Los Camachos sigue afrontando carencias estructurales que limitan su crecimiento. "Necesitamos ese impulso que nos trasladaron tanto la Comunidad Autónoma como el Ayuntamiento para avanzar en el desarrollo del polígono. La ZAL es fundamental para que Los Camachos pueda multiplicar su capacidad de crecimiento y atraer nuevas inversiones", explicó.

El presidente de los empresarios mostró también su preocupación por la falta de avances en la adquisición de los terrenos necesarios para la futura ZAL y reclamó una reunión urgente entre las administraciones implicadas y SEPES.

"Hay empresas que necesitan grandes superficies para instalarse y ahora mismo no podemos ofrecerles una solución. Antes del 30 de julio necesitamos saber dónde está el problema y quién tiene la responsabilidad de desbloquearlo. La paciencia se va acabando porque estamos hablando de una oportunidad clave y tenemos que darle un impulso", añadió.

Asimismo, Giménez Gallo ha querido trasladar su agradecimiento en nombre de MC a los empresarios de Los Camachos que cada día sacan adelante su trabajo y miles de empleos, "a pesar de la falta de apoyo de las administraciones".

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"Estamos hablando del mayor polígono industrial del municipio y de una asociación empresarial que lleva años esperando unas instalaciones propias. Merecen atención y que se cumplan los compromisos adquiridos", ha concluido.