Estos son los consejos de los Bomberos de Cartagena para evitar riesgos con las hogueras de San Juan

Los Bomberos del Ayuntamiento de Cartagena lanzan una serie de consejos para evitar riesgos con las hogueras de San Juan, que se celebran la noche del 23 de junio.

Desde el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento también se recalca que toda aquella persona, empresa o comunidad de vecinos que tenga conocimiento o quiera instalar una hoguera, deberá comunicarlo al Servicio Contra Incendios al teléfono 968 128 880 o al correo: bomberosyproteccioncivil@ayto-cartagena.es

Por otra parte, respecto al encendido de pirotecnia, se subraya la importancia de que estos artefactos sean adecuados a la edad de los usuarios y siempre se utilicen bajo la supervisión plena de adultos.

Además, con motivo de la víspera de la festividad de San Juan se cerrarán los parques a partir de las 19 horas el 23 de junio con vallado para evitar conatos de incendio.

Requisitos para la ubicación de hogueras

No se permite encender hogueras sobre pavimentos empedrados o asfaltados sin permiso especial. En caso de autorización, se deberá colocar una capa de arena de al menos 10 cm de grosor con un radio 2 metros mayor al de la hoguera.

Alrededor de una hoguera habrá 15 m de radio totalmente limpios de vegetación y materiales combustibles.

Deberán disponerse en lugares donde no interrumpan el acceso ni el paso a vehículos de emergencia.

Las hogueras no deben situarse a menos de:

500 metros de zonas forestales o de riesgo,

15 metros de fachadas, vehículos, árboles, mobiliario urbano o líneas eléctricas/telefónicas.

Normas sobre la construcción y combustión

La altura máxima permitida para una hoguera es de 4 metros.

Se debe utilizar madera limpia, sin clavos, pinturas, ni objetos metálicos ni componentes contaminantes.

Está prohibido quemar plásticos, neumáticos, gomas, aceites, y utilizar explosivos o líquidos inflamables.

No se deben lanzar a la hoguera productos pirotécnicos, sprays, tejidos ni papeles.

No se encenderá nunca con líquidos inflamables; se produciría una deflagración.

Precauciones para organizadores

Evitar encender hogueras si hay vientos superiores a 20 km/h.

Avisar a los residentes cercanos para que cierren ventanas y retiren objetos inflamables.

Tener siempre a mano mangueras, batefuegos o extintores, y saber utilizarlos.

Asegurarse de apagar completamente la hoguera con agua o tierra antes de abandonar el lugar.

Consejos para espectadores

Mantenerse a una distancia prudente (mínimo cinco veces la altura de la hoguera).

Colocarse en dirección contraria al humo (a barlovento).

No saltar sobre el fuego ni manipular brasas.

Vigilar constantemente a los niños y no intentar apagar un fuego descontrolado: llamar inmediatamente al 112.

Protección de viviendas próximas, en jardines, terrazas o exteriores