Un informe pericial revela que Olivo no es propietario de las balsas de Zincsa

Los colectivos vecinales de Torreciega y el Sector Estación, junto a la Plataforma de Suelos Contaminados de Cartagena, han elevado el tono de sus reclamaciones por la situación del vertedero de residuos peligrosos vinculado a Zincsa. Las asociaciones exigen a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que asuma de forma urgente el sellado o, en su caso, la retirada de los residuos, al considerar que no puede mantenerse indefinidamente una instalación sin clausura efectiva, sin vigilancia suficiente y sin un responsable operativo claramente identificado.

La principal novedad que trasladan los colectivos es la verificación pericial de la delimitación de la finca registral número 20.556, propiedad de Cartagena Parque. Según la documentación aportada por la mercantil y asumida ahora por las asociaciones y particulares codemandados en un procedimiento civil, el vertedero no se encontraría dentro de esos terrenos, sino sobre una superficie colindante cuya titularidad, afirman, no ha quedado acreditada de forma fehaciente.

Este extremo tiene, a juicio de los vecinos, una "extraordinaria relevancia ambiental", ya que obligaría a aclarar quién debe responder de las obligaciones de clausura, sellado, control y vigilancia posclausura del depósito. Los colectivos sostienen que, si no existe un operador, productor, poseedor o propietario identificado con capacidad para ejecutar esas actuaciones, debe ser la Administración ambiental autonómica la que intervenga de manera subsidiaria.

La autorización del vertedero fue dictada el 17 de julio de 2002 por la entonces Secretaría Sectorial de Agua y Medio Ambiente para el depósito de residuos industriales procedentes de la hidrometalurgia del zinc. Tras la extinción de Zincsa y la ausencia de un operador ambiental actual, los vecinos consideran que la Comunidad no puede esperar a que se resuelvan los conflictos registrales, societarios o patrimoniales para eliminar el riesgo.

Los colectivos sociales plantean dos soluciones: cerrar y sellar el vertedero o retirar los residuos

Los colectivos plantean dos posibles actuaciones: la clausura y sellado integral del vertedero, con sistemas de control de lixiviados, escorrentías, emisiones de polvo, estabilidad y vigilancia ambiental a largo plazo; o la retirada de los residuos y su traslado a una instalación autorizada para residuos peligrosos si el sellado no garantiza la protección de la población y del medio ambiente.

En paralelo, las asociaciones han registrado ante la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Murcia, con sede en Cartagena, un incidente excepcional de nulidad de actuaciones contra el Auto número 255/2026, de 14 de mayo, que confirmó el sobreseimiento provisional y archivo de las Diligencias Previas 209/2020.

Los colectivos alegan vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, del derecho de defensa, del derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes y del derecho a obtener una resolución fundada en Derecho. Según su versión, informes periciales, resultados analíticos, documentación administrativa, resoluciones ambientales e informes clínicos fueron presentados correctamente dentro de plazo y mediante los cauces telemáticos oficiales, pero no habrían sido incorporados ni valorados en el procedimiento.

La acusación particular sostiene además que solicitó en tres ocasiones la ratificación judicial de esos informes sin obtener una respuesta efectiva del Juzgado de Instrucción número 5 de Cartagena. Por ello, los colectivos rechazan que se responsabilice al abogado y a la procuradora de la acusación particular de una incidencia que, según afirman, correspondería a la gestión interna del expediente judicial electrónico.

El incidente se presenta mientras sigue pendiente de resolución una solicitud previa de aclaración, rectificación y complemento frente al mismo auto. Además, la asociación ha promovido una reclamación de responsabilidad patrimonial por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia.

El tercer frente abierto se dirige contra la falta de entrega de documentación ambiental por parte de la Dirección General de Medio Ambiente. La Asociación de Vecinos del Sector Estación solicitó el 19 de enero de 2026 los expedientes relativos a la autorización del vertedero, declaraciones de impacto ambiental, condicionados técnicos, actas de puesta en marcha, inspecciones, controles, comunicaciones internas, expedientes sancionadores e informes de entidades colaboradoras.

Según denuncian, la Administración regional no entregó la documentación, no dictó resolución expresa, no comunicó una ampliación motivada del plazo, no identificó límites legales al acceso y tampoco ofreció acceso parcial. Tras no obtener respuesta a la solicitud inicial, a la reclamación ante el Comisionado de Transparencia y al recurso de alzada, la asociación ha presentado una demanda ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, registrada por LexNET el 11 de junio.

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Los vecinos consideran especialmente grave que esa documentación siga sin facilitarse mientras, según el comunicado, permanecen residuos peligrosos a unos 15 metros de viviendas habitadas. También reclaman conocer el destino y situación actual del aval o garantía financiera exigido en su día a Zincsa para la puesta en funcionamiento y explotación del vertedero, así como la existencia o cancelación de seguros de responsabilidad civil u otras garantías.