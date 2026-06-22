Un incendio de matorral moviliza a bomberos y un helicóptero en un terreno del barrio Peral de Cartagena

Los servicios de emergencia trabajan este lunes en la extinción de un incendio de matorral declarado en un terreno periurbano próximo a la avenida Víctor Beltrí y la Vía Verde del barrio Peral. El fuego ha movilizado un importante dispositivo terrestre y aéreo para evitar su propagación en una zona próxima a áreas urbanas.

El incendio ha movilizado un helicóptero con brigada forestal helitransportada / L.O.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Región de Murcia 112 ha movilizado un helicóptero con brigada forestal helitransportada para apoyar a los medios de extinción del Ayuntamiento de Cartagena que están trabajando en el incendio.

El 112 recibía, desde las 12:13 horas, más de medio centenar de llamadas informando del fuego. Al lugar se han movilizado bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento y Protección Civil del Ayuntamiento de Cartagena. A las 13 horas solicitaron apoyo de medios aéreos de la Comunidad, por lo que se ha activado el helicóptero de la DGSCE MU01o con brigada forestal helitransportada.

Por el momento no ha trascendido la superficie afectada ni las posibles causas que han originado el fuego. Los equipos de emergencia continúan trabajando para contener las llamas y evitar que el incendio alcance zonas de mayor valor ambiental o áreas habitadas.

Este nuevo incendio se produce apenas unos días después del fuego forestal registrado en el Palmeral de San Ginés, en La Azohía, que afectó a entre tres y cuatro hectáreas de terreno. Aquel incendio obligó a movilizar numerosos medios terrestres y aéreos del Plan Infomur y provocó daños en varias palmeras de una zona frecuentada por vecinos y visitantes.

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