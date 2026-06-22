Cartagena incorpora un autobús lazadera para ir de La Manga y Cabo de Palos al faro por 1 euros

El Consejo de Administración del Consorcio de La Manga ha aprobado este lunes las nuevas medidas de movilidad y la accesibilidad en la zona. La principal novedad es la puesta en marcha de un microbús lanzadera entre el aparcamiento disuasorio de Cabo de Palos y el faro, que funcionará todos los fines de semana del verano.

Además, desde ahora se extiende a La Manga y Cabo de Palos el sistema municipal de bicicletas compartidas, implantado en la ciudad hace diez días.

El bus lanzadera operará los viernes, sábados y domingos desde el próximo 26 de junio, con frecuencias de 30 minutos entre el aparcamiento disuasorio de Cabo de Palos y el faro.

Pretende así que convertir las más de 200 plazas habilitadas el pasado año en una alternativa real para vecinos y visitantes durante los meses de mayor afluencia.

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, destacó que el Consorcio saca adelante “medidas que son muy importantes para mejorar la movilidad y la accesibilidad”.

Sobre la lanzadera, señaló que se trata de “un servicio muy demandado” que hará de estas plazas “una solución real y viable para muchos de los vecinos y turistas que nos visiten estos meses de temporada alta de verano”.

La regidora municipal añadió que esta actuación contribuirá a “ganar en fluidez, en mejora del tráfico y en mejora de la seguridad en el entorno de Cabo de Palos”, donde el Ayuntamiento continúa trabajando con empresarios, vecinos y la Junta Municipal en futuras actuaciones de mayor alcance.

El Consejo también renovó el convenio con Transportes Urbanos de Cartagena S.A. para el transporte público en las líneas interurbanas 43, 44, 46 y 23. La línea 43 mantendrá de lunes a jueves su horario habitual e incluirá una parada en el disuasorio, reforzando la conexión entre Cartagena y Cabo de Palos.

El servicio de alquiler de bicicletas comienza este lunes con 46 bicicletas distribuidas en 19 puntos estratégicos de recogida y entrega de La Manga y Cabo de Palos. En los próximos días, la flota se completará hasta alcanzar las 70 unidades, que prestarán servicio durante todo el verano en el término municipal.

Para la primera edil esta iniciativa ayudará a “solucionar o ayudar a paliar el problema que tenemos de movilidad en la zona de litoral”.

El sistema, puesto en marcha en Cartagena hace diez días, ha registrado 3.000 viajes en ese periodo. Las bicicletas se incorporan así a la red municipal en La Manga y Cabo de Palos.

La edil de Turismo, ausente del Consorcio "en plena caída de los datos del sector" El Grupo Municipal Socialista denuncia que "la incapacidad de la concejala de Turismo, Beatriz Sánchez del Álamo, ha quedado patente en su ausencia en la reunión del Consorcio de La Manga, a pesar de que los datos del primer trimestre del año revelan que la situación turística del municipio ha empeorado con respecto a años anteriores y de que esta zona es uno de los principales enclaves turísticos del municipio". "Con su ausencia, la concejala ha dejado claro lo que le importa su trabajo, el municipio y sus responsabilidades. Así nos va en materia turística, mientras nuestros directos competidores como Alicante o Elche no dejan de mejorar, nosotros empeoramos año tras año y el Gobierno de Arroyo no hace nada por cambiar esa tendencia", destaca el portavoz socialista, Manolo Torres. El portavoz socialista exige que la Comunidad Autónoma asuma la subvención del transporte público en La Manga con fondos propios, ya que esta línea es interurbana y, por tanto, depende en exclusiva del Gobierno regional, "por lo no es de recibo que el Ayuntamiento, cuyas cuentas se encuentran en una situación muy precaria por la negligente gestión de Arroyo y su equipo, invierta dinero en financiar algo que debería pagar López Miras y que ni siquiera beneficia a todos los cartageneros, sólo a quienes están empadronados en La Manga", señala Torres. El PSOE también ha mostrado su rechazo al precio de la nueva lanzadera que unirá el aparcamiento disuasorio de Cabo de Palos con el faro porque considera que es muy elevado y que, además, tendrá que abonarse en metálico sin ofrecer a los usuarios la opción de pago telemático. "El precio no estará bonificado y no tendrá medios de pago telemáticos ni digitales porque los cartageneros tenemos un transporte público del siglo XIX y nos vemos obligados a pagar en metálico y con monedas o billetes de menos de diez euros", insiste el portavoz socialista. Torres destaca que la alcaldesa sigue sin apostar por la movilidad porque ha indicado que mientras se bonifique el transporte urbano no invertirá en modernizar los medios de pago. "Está claro que su prioridad no es la movilidad. Invertir en modernizar los autobuses debería ser una obligación y no lo están haciendo. Al final el PP y Arroyo prefieren seguir anclados en el siglo pasado en lugar de apostar por el transporte público e invertir tanto en abaratar el precio del billete como en modernizar las formas de pago para seguir promoviendo y facilitando su uso", concluye Torres.

Asimismo, el Consejo de Administración presentó y aprobó la memoria y liquidación del ejercicio 2025, que ha arrojado un resultado económico positivo. La gerente del Consorcio, Esperanza Nieto, hizo hincapié en el incremento de la colaboración con entidades, asociaciones y empresas de la zona para organizar actividades deportivas, culturales y de ocio, no solo en verano, sino durante todo el año.

Además, resaltó el buen funcionamiento de la tarjeta de transporte y de las bonificaciones sociales, ya que hasta la fecha se han emitido más de 500 tarjetas para colectivos con algún tipo de bonificación, además de facilitar el pago en las líneas 43 y 44.

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El presupuesto del Consorcio para 2026 asciende a 421.000 euros, frente a los cerca de 400.000 euros del ejercicio anterior. Actualmente, los ayuntamientos de Cartagena y San Javier aportan la financiación a partes iguales.