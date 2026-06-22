Más de 3.000 viajes en diez días de servicio de las bicicletas eléctricas

El servicio municipal de bicicletas compartidas de Cartagena registró en torno a 3.000 viajes durante sus diez primeros días de funcionamiento, según datos del Ayuntamiento de la ciudad.

Además, los valores recopilados señalan que este medio de transporte ya ha sido utilizado por más de 1.200 personas diferentes, con una media de 300 desplazamientos diarios y más de 12.000 kilómetros recorridos por los usuarios en este periodo, que desde el Consistorio resaltan que "todavía se encuentra en su fase inicial, con poco más de un centenar de bicicletas operativas y 29 puntos de estacionamiento distribuidos por el municipio".

La concejal delgada de Movilidad, Cristina Mora, destacó que estos primeros resultados "demuestran que Cartagena estaba preparada para incorporar nuevas formas de desplazamiento más sostenibles, cómodas y eficientes". Según indicó, "en apenas diez días hemos comprobado que existe una demanda real de alternativas al vehículo privado y que las bicicletas eléctricas compartidas están ayudando a transformar la manera de movernos por la ciudad".

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La previsión municipal es que el impacto del servicio continúe creciendo con la ampliación progresiva de la flota. Además de la incorporación de Cabo de Palos y La Manga al sistema, con 70 bicicletas adicionales.