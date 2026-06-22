El 1 de julio cortarán el agua a más de cien vecinos de Villas Caravaning en Cartagena

El Grupo Municipal Socialista advierte de que más de cien familias que tienen su hogar en Villas Caravaning se van a quedar sin suministro de agua potable a partir del 1 de julio, en pleno verano, soportando las altas temperaturas que están haciendo y sin agua para cocinar ni para su higiene personal.

La Comunidad de Propietarios de Villas Caravaning Costa Cálida ha informado a los copropietarios de que Veolia, antes llamada Hidrogea, ha advertido de la posible suspensión del suministro de agua por una deuda acumulada que asciende a 732.166,40 euros.

La empresa concesionaria habría planteado como última propuesta de acuerdo el abono inicial de 200.000 euros y el pago posterior de 130.000 euros mensuales hasta regularizar por completo la deuda. Sin embargo, la comunidad asegura que no puede asumir esas condiciones, ya que su tesorería disponible se sitúa actualmente en apenas 16.846 euros.

La situación se agrava por el volumen de cuotas pendientes de pago por parte de comuneros, que, según el escrito, alcanza los 582.324 euros. La comunidad vincula directamente esta morosidad con la imposibilidad de hacer frente a las exigencias de Hidrogea para evitar el corte del servicio.

La sociedad Caravaning Costa Cálida, S.L., pese a haber cesado su actividad y tener sus parcelas precintadas, ha adelantado en anteriores ocasiones cantidades para regularizar pagos con Hidrogea, pero ahora carece de tesorería para volver a prestar dinero a la comunidad.

Ante este escenario, la comunidad hace un llamamiento urgente a los propietarios con cuotas pendientes para que regularicen su situación “con la máxima inmediatez”, para evitar el corte del suministro y los perjuicios que esta medida podría causar al conjunto de copropietarios del complejo.

El portavoz socialista, Manolo Torres, exige al equipo de Gobierno local, encabezado por a la alcaldesa Noelia Arroyo, que ofrezca una solución real a estas familias "porque el agua es un servicio básico cuyo suministro debe garantizarse y para eso está el Fondo Social del Agua. No vale con llevar unas cubas porque eso no es efectivo ni eficaz".

Según explica el portavoz municipal, el problema radica en que tras el cierre de la parte turística del camping, ejecutada por el Ayuntamiento en mayo de 2025 por "irregularidades", muchos usuarios dejaron de pagar los recibos de los suministros básicos, "por lo que la deuda es demasiado elevada para que puedan asumirla quienes viven allí que, además, si han pagado sus cuotas y se ven arrastrados por la situación del resto, ya que el pago es común. Es imposible que una familia media pueda abonar lo que les piden ahora. Es una auténtica locura".

Torres recuerda que el Gobierno de España ha extendido hasta el 31 de diciembre la prohibición de interrumpir los suministros básicos de agua y energía a los consumidores vulnerables o en riesgo de exclusión social.

Por lo que el portavoz socialista teme que si se quedan sin agua su situación va a ser muy precaria, "por lo que necesitan el apoyo de la administración para impedirlo".

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El concejal recuerda que Villas Caravaning era uno de los principales camping turísticos de la Región "pero la nefasta gestión del PP ha hecho que se termine convirtiendo en una zona abandonada a su suerte a pesar de encontrarse en un entorno privilegiado".