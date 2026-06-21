El viejo sanatorio de Cartagena que pasó de atender pacientes a ser sede sindical

Esta semana recordamos un centro sanitario que estuvo activo en la ciudad de Cartagena durante tres décadas y que empezó a funcionar a finales de los años cuarenta del siglo pasado. La iniciativa partió de la Obra Sindical 18 de julio, organismo de asistencia sanitaria que dependía de la Organización Sindical Española. En agosto de 1946 esta entidad adquirió un edificio contiguo y a espaldas de la Cruz Roja y ese mismo mes el que fuera arquitecto municipal Lorenzo Ros Costa elaboró los planos de las obras de adaptación de la primera planta de ese inmueble para usos hospitalarios.

Como bien decía el arquitecto en la Memoria las obras se limitarían a la construcción de tabiques, colocación de piezas de carpintería, construcción de cuartos de aseo, enlucidos en general y pintura. En julio del año siguiente comenzó la instalación de los aparatos de Rayos X y los quirófanos y dos meses después quedaba instalada la puerta de rejería artística por la que se accedía a la gran parcela que acogía el centro médico. Sobre ella un gran cartel de letras gruesas con la palabra 'Sanatorio' y a la derecha una vistosa placa redonda con el escudo de la Obra Sindical 18 de julio.

La inauguración se hizo esperar pero finalmente en julio de 1949 comenzó a funcionar una Policlínica donde además de las consultas contaba con 14 camas de hospitalización que pronto se ampliaron a 40 plazas. Entre los facultativos especialistas que prestaron sus servicios para la Obra Sindical figuraron en Cirugía General, Francisco Pérez Cuadrado; Tocoginecología, Pedro Soler López; Dentista, Antonio Bermejo Sandoval; enfermedades de los ojos, José Pardo Fuentes; Pulmón y Corazón, Pedro Nieto Lozano; Rayos X. José Ros Costa; enfermedades de los niños, Ángel Martínez Román; enfermedades de la garganta y de la nariz, Teodoro Martínez Ferrmoso; Análisis a cargo de Antonio Desmonts y Magdalena Mena como comadrona. En cuanto a los servicios de régimen interior estos fueron confiados a una benemérita comunidad de religiosas, las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, que ya tenían experiencia en este tipo de servicios en clínicas y hospitales.

Puerta de acceso al Sanatorio / Damián

Según contaba el historiador Rogelio Abad aquí se asistía a funcionarios sindicales, Escuela Sindical Almirante Bastarreche, Falange, Sección Femenina, Cuerpo General de Policía (excluidos los 'grises'), Montepío de Toreros, Hacienda, pensionistas de diversas ramas, Renfe y concierto con la Seguridad Social con pago de 86 pesetas por día de estancia.

He mencionado el Montepío de los Toreros y ello explicaría que en septiembre de 1951 el novillero Pedro de los Reyes fuera ingresado allí tras ser cogido en la plaza de toros de CArtagena. En diciembre de 1952 Juan Pascual de Riquelme y Quintas como administrador de la Policlínica y Sanatorio presentó una instancia al Ayuntamiento para reconstruir la tapia de dos metros de altura que cerraba el recinto sanitario.

Entre los ilustres pacientes que fueron tratados en el Sanatorio figura el Jefe del Sindicato de Transportes, concejal del Ayuntamiento y Cronista Oficial de nuestra ciudad Eduardo Cañabate Navarro que fue operado en 1963. Evidentemente estos datos se conocen por la publicación esporádica de la crónica social que se hacía en el periódico local 'El Noticiero' y que nos dice que fueron muchos los cartageneros que vieron la luz por primera vez allí. La integración de la Obra Sindical 18 de Julio en la Seguridad Social en 1971 unida a la apertura del Rosell hicieron que el Sanatorio perdiera parte de su actividad.

Noticias relacionadas

El Sanatorio, ya como sede de Comisiones Obreras / Ángel Roig

En abril de 1974 llegó a presentarse a los medios de comunicación un proyecto de los arquitectos Lorenzo Ros Costa, su hijo Diego Ros de Oliver y Salvador Martínez-Moya Ros para construir un nuevo Sanatorio con semisótano y siete plantas en el mismo lugar que el primitivo pero unos meses después se anunciaron dificultades de tipo administrativo y se quedó en eso, en proyecto. En los años ochenta, una vez cerrado, el lugar se convirtió en refugio de drogadictos, con algunos incendios incluidos, que hicieron que el director de la cercana Cruz Roja, Ángel Abengoechea Larraz, se viera obligado a denunciar el mal estado a través de sendas cartas al Ayuntamiento de Cartagena. Finalmente, y tras unas profundas obras de restauración, en febrero de 1985 quedó instalada en el viejo edificio la sede del sindicato Comisiones Obreras hasta su demolición en el año 2004.