La revisión del plan del Casco Histórico aumenta 15.000 metros los espacios públicos

El Ayuntamiento de Cartagena ha abierto el periodo de información pública del avance de la revisión del Plan Especial de Ordenación y Protección del Conjunto Histórico de Cartagena, el documento urbanístico que regula el casco antiguo de la ciudad. Durante cuatro meses vecinos, entidades y colectivos podrán consultar la documentación y presentar sus sugerencias.

Si bien avance publicado no es el documento definitivo de la revisión, sino una fase previa. Su finalidad es fijar los criterios, objetivos y posibles alternativas de ordenación, así como la preordenación básica del ámbito, la estructura general y la zonificación inicial.

El documento delimita un ámbito de actuación de 991.190 metros cuadrados, con un perímetro de 4.836 metros, que abarca sectores como la vaguada oriental, el contacto con el Ensanche, el Molinete, Montesacro, el cerro de San José, la vaguada central, el cerro de la Concepción, el área universitaria, el Hospital Militar y la zona del Puerto.

El Molinete tiene pendiente la integración de los frentes este, norte y oeste

La alternativa de ordenación que se plantea como más adecuada mantiene los sistemas generales previstos pero aumenta de forma notable los sistemas locales de espacios libres. Frente a los 34.999 metros cuadrados de la alternativa continuista, la nueva propuesta eleva esa superficie a 50.133 metros cuadrados, más de 15.000 metros cuadrados adicionales.

Los espacios libres son una pieza clave para mejorar el casco histórico de Cartagena. Su ampliación permitiría crear más zonas de respiro en un entorno muy edificado, mejorar la calidad ambiental, favorecer la movilidad peatonal y ofrecer nuevos lugares de encuentro vecinal.

Además, estos espacios ayudarían a poner en valor el patrimonio histórico y arqueológico, al generar visuales más limpias hacia monumentos y edificios protegidos. En una ciudad costera y expuesta al calor como Cartagena, también contribuirían a hacer el centro más habitable y resistente frente al cambio climático.

Actuaciones pendientes La memoria identifica además varias calles y plazas que siguen pendientes de remodelación. Entre ellas destaca la plaza de La Merced, considerada simbólica para culminar la cadena de plazas que conecta Misericordia, La Merced, Risueño, San Francisco y del Rey. Su reforma está condicionada por la excavación y recuperación de los restos arqueológicos existentes. También se citan los ejes de Sor Francisca Armendáriz y Muralla de Tierra, la calle Palma y el ámbito formado por Subida de San Diego, Saura, San Cristóbal Larga y Gloria, una de las zonas más degradadas del casco antiguo y con abundancia de solares vacíos. Si bien en materia de espacios libres, el documento reconoce avances relevantes durante la vigencia del PEOPCH, como la creación y adecuación del entorno de El Batel, la plaza del CIM, el Parque de la Cornisa o la plaza del Par.

Según el documento, la habilitación de las colinas como espacios públicos es una línea futura de actuación con gran potencial para el casco antiguo. En estos espacios el paisaje puede ser un factor importante por la observación tanto del propio conjunto histórico y sus hitos, como la de los relieves que rodean Cartagena e, incluso, la bahía y el mar.

Entre las áreas más relevantes aparece el Molinete, donde el plan reconoce los avances realizados en la ladera sur y en el parque arqueológico, pero mantiene como asignatura pendiente la integración de los frentes este, norte y oeste. La memoria plantea revisar la ordenación prevista, completar la trama urbana, mejorar los accesos y avanzar en la creación de un recorrido arqueológico en torno al cerro, con bancos, iluminación y arbolado.

Envejecimiento de la población Según los datos del Padrón Municipal recogidos en el documento, el Conjunto Histórico perdió 2.345 habitantes entre 2005 y 2020, lo que supone una caída del 16,6% de su densidad de población. La bajada no ha sido homogénea: solo tres de las trece secciones censales analizadas ganaron vecinos, mientras que el entorno de las calles Caridad y Beatas aparece como uno de los ámbitos más castigados, con 1.214 habitantes menos en ese periodo. El plan también constata el envejecimiento del casco antiguo. La edad media de sus residentes se situaba en 44,2 años, muy por encima de la media regional, fijada en 40,7 años. A ello se suma una realidad social desigual entre zonas: mientras el eje oeste y el entorno comercial presentan mejores indicadores, la parte este del casco concentra más vulnerabilidad, menor renta y una mayor presencia de solares vacíos y edificios envejecidos. Desde 2005 el Conjunto Histórico de Cartagena ha sufrido una disminución progresiva de su población extranjera, desde el 23,2% de la población total en 2005 hasta el 13,6% en la actualidad. La mayor parte de la población nacional queda concentrada en la zona norte de la Calle Real y el entorno de Plaza de España, así como el sector comprendido entre el Monte Sacro y el Paseo Alfonso XIII. Los habitantes extranjeros se encuentran principalmente en las proximidades de la Caridad y al sur de el Monte Sacro.

También se señala como prioritaria la intervención en el Montesacro, una de las zonas que el documento considera más alejada de funcionar hoy como espacio público natural. La paralización de actuaciones en este entorno ha generado una discontinuidad urbana entre el noreste del casco antiguo y el resto de la ciudad. La memoria propone revisar la ordenación vigente, corregir conflictos derivados de propuestas anteriores y adaptar la planificación a las condiciones reales del barrio, especialmente por la presencia de edificios protegidos y por la necesidad de equipamientos.

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El cerro de la Concepción aparece como el espacio que mejor cumple actualmente la función de colina pública, aunque el documento insiste en la necesidad de adecuar sus laderas y estudiar mejoras puntuales en el castillo y sus accesos. En el caso del cerro de Despeñaperros, la actuación está vinculada a la consolidación del castillo y al desarrollo del entorno universitario.