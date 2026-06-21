El Arsenal coloca una docena de tótems por sus 300 años de historia

Reinando en España el rey Felipe V se decidió dar un impulso a la Armada, siendo una de las principales novedades la decisión de dividir el litoral español en departamentos marítimos. En consecuencia, en el año 1726 el rey decide que Cartagena sea la capital del que se va a denominar Departamento Marítimo de Levante, y como tal, a la ciudad le va a corresponder que se construya un Arsenal, dando inicio ese mismo año los estudios precisos para su construcción. Dada la magnitud de proyecto, este no se presentaría para aprobación real hasta unos meses después, el 11 de septiembre de 1728, aunque no se aprobaría definitivamente hasta 1731, llegándose a convertir a la finalización de las obras en el mayor complejo industrial de toda la cuenca mediterránea.

Con motivo de cumplirse este año el tercer centenario de aquella decisión de crear los departamentos marítimos, la Armada ha decidido colocar en diversos puntos del Arsenal de Cartagena hasta una docena de monolitos donde queda reflejado un hito histórico, así como la referencia geográfica por latitud y longitud. Los textos y la infografía están elaborados sobre un panel composite, con impresión directa y protección contra rayos ultravioleta, lo que garantiza su durabilidad.

El propósito que persigue la Armada con estos monolitos, que son absolutamente novedosos, es el de acercar a la ciudadanía que periódicamente visita las instalaciones, a conocer un poco más la historia del Arsenal, tan íntimamente ligada a la de la propia ciudad de Cartagena y que servirán para ilustrar al visitante de algunos de los pasajes históricos vividos en los últimos 300 años precisamente en las inmediaciones de donde ha sido colocado cada uno de ellos.

Todos han sido diseñados por Rocamora Diseño y Arquitectura, empresa de Elche especializada en poner en valor el patrimonio a través de infografías.

Cada uno de los 12 tótems tiene 2,21 metros de altura y 0,70 de ancho, estando todos ellos fabricados en chapa de acero corten de 10 m/m de espesor, que le proporcionan robustez y contundencia ante las adversidades climáticas, dado que están próximos a los muelles y les podrían afectar factores tales como la humedad, salinidad, etc.

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Cada uno de los monolitos, está coronado por el escudo del propio Arsenal, los cuales, elaborados con impresión 3D quedan retroiluminados desde el ocaso hasta el orto, para señalizar su ubicación en horario nocturno.