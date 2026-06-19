La vuelta al colegio y al trabajo será el 11 de enero en Cartagena

La Comisión de Hacienda e Interior del Ayuntamiento de Cartagena ha informado favorablemente por unanimidad como fiestas locales del municipio para el año 2027 los siguientes días: 7 de enero (Después de Reyes) y 24 de septiembre (Viernes de Carthagineses y Romanos).

Así, la vuelta al colegio y al trabajo será más tarde esta Navidad en Cartagena. El viernes 8 de enero será no lectivo, según el Consejo Escolar Municipal. El regreso a las aulas se hará el lunes 11 de enero. La propuesta de festivos locales del concejal de Educación, Ignacio Jáudenes, indica que la designación del 7 de enero como no laborable se debe a que la festividad local del Viernes de Dolores de 2027 coincide con el festivo autonómico del Día del Padre (San José): 19 de marzo.

En la Comisión de Hacienda también se ha informado favorablemente por unanimidad de la propuesta de alcaldía de modificar el nombramiento de representantes de la Corporación en la Asamblea General del Consejo Municipal de Igualdad de Oportunidad. Así, formará parte del mismo el edil Diego Lorente.

Por otra parte, se ha informado favorablemente por mayoría simple de otras la propuesta del edil Álvaro Valdés sobre el régimen de asignaciones a grupos políticos y a los miembros de la corporación local, concejales no adscritos, desde el ejercicio 2026 hasta las elecciones municipales de junio de 2027. Han votado a favor PP, Diego Salinas, Beatriz Sánchez y María Dolores Ruiz; que no VOX; y se han abstenido MC, PSOE y Sí Cartagena.

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En la Comisión de Hacienda e Interior también se ha hecho dación de cuenta sobre el cese del gobierno local del grupo municipal VOX; la reestructuración del Ejecutivo local; la aprobación definitiva de la modificación puntual del artículo 151.12 de la Ordenanza municipal de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial; y la actualización de la delegación de competencias de la Junta de Gobierno Local en concejales delegados de área y concejales delegados.