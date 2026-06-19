Vox pide explicaciones sobre la utilidad real de la Oficina de Empresas en Cartagena

El Ayuntamiento de Cartagena anunció en el año 2024 la puesta en marcha de la Oficina Municipal de Empresas (OMEC) como instrumento destinado a facilitar la implantación, ampliación y consolidación de proyectos empresariales en el municipio, actuando como interlocutor único entre las empresas y la Administración Local.

Sin embargo, desde su puesta en marcha como la solución definitiva para agilizar trámites, asesorar a emprendedores y captar inversiones actuando como interlocutor único, la OMEC no ha llegado a ofrecer datos transparentes y medibles sobre su utilidad real para el tejido empresarial local.

Para conocer la realidad de su utilidad, Vox ha registrado una moción para el próximo Pleno municipal en la que exige al Gobierno local, encabezado por Noelia Arroyo, la evaluación inmediata y una rendición de cuentas exhaustiva sobre la actividad real de esta oficina, que no ha acaparado ni una décima parte de la atención ni de los titulares que ha generado su concejal al mando desde su creación hasta hace pocos meses, Diego Salinas.

"La evaluación de las políticas públicas y del dinero de los contribuyentes no es opcional, sino una obligación legal fundamentada en los principios de eficiencia y buena administración”, recuerda el portavoz de Vox, Gonzalo López Pretel.

"Queremos datos reales, no folletos publicitarios. Los ciudadanos tienen derecho a conocer en qué se gasta cada euro municipal y si los servicios públicos funcionan o son simples escaparates políticos", expone el líder local de la formación de Abascal.

Por ello, la moción de Vox obliga al Gobierno municipal a elaborar y presentar al Pleno, en un plazo máximo e improrrogable de un mes, una memoria detallada que audite la actividad de la OMEC desde el primer día de su puesta en funcionamiento hasta la actualidad.

El texto de la iniciativa exige que el informe no sea un mero documento de trámite, sino que detalle con precisión quirúrgica indicadores clave como el número total de empresas, autónomos e inversores atendidos y la tipología de sus consultas; el tiempo medio de respuesta de la oficina y el estado real de tramitación de los expedientes; el número exacto de proyectos empresariales que realmente se han implantado o ampliado en Cartagena gracias a la intervención directa de la oficina; una radiografía económica detallada sobre el coste de mantenimiento y los recursos públicos que consume su estructura; y una valoración técnica que identifique las debilidades y las áreas de mejora del servicio.

Vox requiere además que, una vez que el Gobierno local recopile toda esta información, el documento sea remitido de inmediato a todos los grupos de la oposición para ejercer su labor de fiscalización y, de manera simultánea, se publique íntegro en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento para el libre acceso de todos los cartageneros.

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"El verdadero 'buen gobierno' no consiste en multiplicar organismos y oficinas ad infinitum, sino que se demuestra rindiendo cuentas ante los vecinos, ofreciendo seguridad jurídica y facilitando la vida a los creadores de empleo ", concluye tajante López Pretel.