Las tapas más rockeras: conoce todas las propuestas que se podrán probar en Cartagena

El festival Rock Imperium y Estrella de Levante vuelven a unir música y gastronomía con una nueva edición de la ruta ‘De tapas por Cartagena’, que se celebrará del 25 de junio al 5 de julio coincidiendo con el festival internacional, que este año tiene a Iron Maiden como gran cabeza de cartel.

La iniciativa invita a vivir el ambiente del festival también fuera del recinto de conciertos y trasladarlo a bares y restaurantes del centro de la ciudad. Durante los días de la ruta, más de una veintena de establecimientos ofrecerán una propuesta de tapa más quinto de Estrella de Levante por 4 euros. Además, quienes lo prefieran podrán degustarla con Estrella de Levante Reserva 60 Aniversario por 4,50 euros.

Tapas con guiños al rock

La ruta incorpora propuestas inspiradas en el universo musical y en algunos grandes clásicos del rock y el metal. Entre las elaboraciones figuran el Hot Rock, de La Posada de Los Habaneros; The Beast, de Alviento Cervecería de Levante; The number of the squid, de Baobab; Crunch way to hell, del Hotel Alfonso XIII; o Sweet Child O’Mine, de Buena Vibra.

También participan locales como El Vinagrillo, Larvi, Restaurante Mexicano Tequila, El Pellizco, Me tienes frito, LaTita Fina, Bar Casa La Cultura, Kiosko del Naval, Cuarentaytrés, Bar El Polvorín, Mercado Plaza, La Pitu, Mi Mare, Restaurante Mare Nostrum, Chef Momo y Restaurante Maharani, entre otros.

Las propuestas van desde panes brioche, marineras reinterpretadas, brochetas, gildas, baos, hamburguesas, montaditos y gyozas hasta elaboraciones vegetarianas y recetas con influencias internacionales, con nombres pensados para conectar directamente con el espíritu del festival.

Votación popular y premio gastronómico

Los asistentes podrán consultar toda la información de la ruta, descubrir la lista de locales participantes y votar su tapa favorita a través de la web oficial de Gastronosfera. Además, quienes participen en la votación entrarán en el sorteo de un menú para dos personas en el restaurante Magoga, valorado en 200 euros.

Con esta propuesta, Cartagena refuerza el impacto del festival de rock más allá de los escenarios y convierte el centro de la ciudad en una extensión del festival, donde la música, la cerveza y la gastronomía local compartirán protagonismo durante más de una semana.

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Presentación de la ruta 'De tapas por Cartagena' / AYUNTAMIENTO CARTAGENA

La concejal de Comercio, Belén Romero, asistió a la presentación de la ruta en el espacio Cuarentaytrés junto al director del festival, Juan Antonio Muñoz, y representantes de Estrella de Levante. La edil destacó que esta iniciativa demuestra "cómo la cultura, el ocio y la gastronomía van siempre unidas" y subrayó que la propuesta contribuye a dar a conocer los establecimientos y productos locales aprovechando el tirón internacional del festival.