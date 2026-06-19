El PSOE exige puntos de amarre públicos a precios asequibles y accesibles en la Marina del puerto de Cartagena

El Grupo Municipal Socialista exigirá en el próximo Pleno que el Ayuntamiento reclame a la Autoridad Portuaria que la Marina del Puerto de Cartagena siga ofreciendo puntos de amarre públicos a precios asequibles y accesibles, bajando las tarifas, que ha ido incrementando de forma "desproporcionada" en los últimos años.

"La ampliación de la dársena obligó a que numerosos usuarios que ocupaban pequeños puertos se trasladaran a la Marina situada en el Puerto de Cartagena. En un principio, los precios que se abonaban eran ajustados, pero en los últimos años se han ido incrementando de forma desproporcionada y se han vuelto absolutamente inaceptables para muchos de los usuarios, especialmente para quienes menos poder adquisitivo tienen y para los jubilados. Lo que nos parece injusto", explica el concejal socialista Pedro Contreras.

Ejemplifican que una embarcación de 6,98 metros pagaba en diciembre de 2024 una cuota mensual de 115 euros, mientras que actualmente abona 280 euros al mes. Del mismo modo, una embarcación de 5,75 metros pasó de pagar 111 euros mensuales en 2025 a 205 euros en 2026, lo que supone un incremento cercano al 100 % en tan solo un año.

"Son subidas desorbitadas que ponen en riesgo la actividad de una práctica deportiva y de ocio profundamente arraigada en Cartagena", explica Contreras.

Además, a esta situación se suma la de otros muchos usuarios que llevan años reclamando un punto de amarre fijo y que continúan pagando tarifas de transeúntes, que son más caras. "Hay quienes llevan hasta siete años en esta situación", destaca el concejal socialista.

Asimismo, señlan que estos precios desorbitados no van acompañados de unos buenos servicios, sino todo lo contrario, ya que el acceso a los aseos no es sencillo, falta seguridad y prevención ante incendios, entre otras cuestiones básicas.

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"Llevamos años reclamando que esta situación se resuelva sin obtener respuesta. Es un absoluto despropósito", denuncia Contreras.