La Comunidad autoriza a Lhicarsa la ampliación del vertedero de El Gorguel en Cartagena con un nuevo vaso de 468.000 toneladas

La Comunidad Autónoma ha otorgado a Limpieza e Higiene de Cartagena S.A. (Lhicarsa) la Autorización Ambiental Integrada para su centro de gestión de residuos de El Gorguel, situado en el kilómetro 5 de la carretera entre Escombreras y Portmán.

La resolución, firmada por el director general de Medio Ambiente, Juan Antonio Mata Tamboleo, permite la actividad de tratamiento y eliminación de residuos no peligrosos e incorpora las condiciones técnicas y ambientales que deberá cumplir la mercantil.

El punto central de la autorización es la ampliación del vertedero de rechazos Mina Regente, concretamente en el vaso denominado 'Dos Amigos'.

El proyecto contempla la construcción de un nuevo vaso de vertido de residuos no peligrosos con una superficie de 20.258 metros cuadrados y una capacidad bruta estimada de 610.000 metros cúbicos. La capacidad neta para residuos será de 520.000 metros cúbicos, equivalente a unas 468.000 toneladas, con una vida útil prevista de unos cuatro años.

La ampliación tiene como finalidad continuar recibiendo los rechazos procedentes de la planta de recuperación, valorización y compostaje de residuos municipales de El Gorguel.

El documento cifra la capacidad bruta total del depósito controlado de residuos no peligrosos en más de 3,1 millones de metros cúbicos, equivalentes a 2,8 millones de toneladas. Según la documentación incorporada al expediente, el vertedero recibirá un máximo de 106.536 toneladas al año, unas 292 toneladas diarias.

La autorización recoge también la situación de los vasos existentes. El vaso Dos Amigos figura ya en proceso de sellado y sin vida útil restante, mientras que el vaso Tocacarpa, actualmente en uso, contaba a enero de 2026 con una vida útil restante de 1,35 años. El nuevo vaso se ejecutará mediante excavación y las tierras sobrantes se emplearán posteriormente como material de cubrición de los residuos.

El complejo de El Gorguel mantendrá distintas líneas de actividad: tratamiento de residuos domésticos mezclados y envases ligeros, transferencia de residuos seleccionados en origen, bioestabilización de materia orgánica recuperada, tratamiento de biorresiduos, gestión de voluminosos y restos de poda, planta de lixiviados y depósito controlado de residuos no peligrosos, tal y como enumeran fuentes de la Comunidad.

Entre las capacidades autorizadas figuran 130.000 toneladas anuales para la planta de residuos domésticos y envases, 45.000 toneladas para bioestabilización de materia orgánica y 20.000 toneladas anuales para biorresiduos.

Uno de los aspectos más sensibles del permiso es la gestión de lixiviados, las aguas contaminadas que se generan en este tipo de instalaciones. La planta dispone de un sistema específico de tratamiento con capacidad de 1,5 metros cúbicos por hora, mediante evaporación-condensación, tratamiento biológico y estabilización de concentrados.

La resolución exige que los lixiviados sean recogidos, almacenados y analizados periódicamente, y prohíbe expresamente su bombeo sobre las celdas del vertedero para forzar su evaporación o infiltración.

El documento también establece medidas de impermeabilización del nuevo vaso, al considerar que el fondo y los laterales de las celdas proyectadas no disponen de la barrera natural mínima exigida por la normativa.

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Por ello, se impone una barrera artificial de al menos medio metro, una lámina impermeable de PEAD de dos milímetros, geotextiles de protección y una capa drenante.