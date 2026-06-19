Comisiones acusa a Navantia de usar su Plan Estratégico 2026-2029 como “cortina de humo”

Comisiones Obreras carga duramente contra el Plan Estratégico de Navantia 2026-2029, al que califica como una “cortina de humo” por parte de la dirección. El sindicato considera que el documento repite una fórmula ya conocida, basada en “grandes anuncios, objetivos inflados y propaganda”, mientras sitúa de nuevo a la plantilla en el centro de los sacrificios.

La organización sindical sostiene que el propio plan reconoce problemas estructurales que CCOO lleva años denunciando, como la subactividad, la dependencia de decisiones políticas, los elevados costes de la estructura de la empresa y la falta de una planificación industrial estable.

Sin embargo, critica que las soluciones planteadas pasen por conceptos como “ajustes organizativos”, “flexibilidad laboral” y “reordenación de plantilla”, lo que, a su juicio, traslada más presión a los trabajadores en lugar de abordar el modelo industrial que necesita Navantia.

CCOO exige a la SEPI transparencia para garantizar que Navantia se mantenga como una empresa cien por cien pública y evitar cualquier fórmula de privatización encubierta. También reclama un rejuvenecimiento de la plantilla mediante el aumento de la contratación de personal propio, con el objetivo de evitar la pérdida de conocimiento y mano de obra, así como claridad en las inversiones necesarias para modernizar los astilleros y asegurar su competitividad.

El sindicato reprocha además a la dirección la falta de voluntad negociadora, al entender que un documento de esta importancia no puede entregarse con apenas unos días de margen para su análisis. Para CCOO, esta forma de proceder supone un menosprecio al diálogo social y pretende que la representación de los trabajadores valide decisiones ya orientadas de antemano, sin tiempo suficiente para una respuesta sindical rigurosa.

El plan plantea objetivos ambiciosos, como duplicar ingresos, aumentar márgenes, crecer en empleo y alcanzar una mayor ocupación industrial.

No obstante, CCOO advierte de que esos objetivos dependen en gran medida de factores externos, como programas del Ministerio de Defensa, decisiones de la Unión Europea o la evolución geopolítica, por lo que considera que se construye un discurso de crecimiento sin garantías reales sobre la carga de trabajo ni sobre los puestos que deben cubrirse.

El sindicato también alerta de que la insistencia en la reducción de costes, la disminución de personal indirecto, la eficiencia y la transformación digital puede traducirse en más presión productiva, reorganización de puestos, precarización y externalización encubierta. En este sentido, denuncia una contradicción entre el anuncio de más empleo, rejuvenecimiento y formación, y la previsión de ajustar costes laborales y flexibilizar la organización.

CCOO se muestra especialmente crítica con el papel de 'Seanergies', al señalar que el propio plan reconoce pérdida de contratos internacionales, ralentización del sector y reducción de ambición. Por ello, rechaza que esta unidad pueda presentarse como un salvavidas industrial o como una garantía de empleo, y cita como ejemplos la situación de Fene y la salida de Puerto Real de esa línea de negocio.

El sindicato resume su posición con una advertencia: sin un plan de empleo, sin inversiones, sin formación real y sin participación de la plantilla, el Plan Estratégico 2026-2029 queda reducido, a su juicio, a “puro escaparate”.

CCOO insiste en que no aceptará que se vendan expectativas desde los despachos mientras la incertidumbre, la presión y los riesgos recaen sobre la plantilla.

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“El futuro de Navantia no puede construirse contra sus trabajadores y trabajadoras, ni al margen de su representación sindical”, concluyen.