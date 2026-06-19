La Comisión de Investigación en Cartagena enfrenta a Ruiz con Sánchez del Álamo:"Tengo una grabación donde dices que el dinero de la promoción turística es para la campaña de la alcaldesa"

La Comisión de Hacienda e Interior del Ayuntamiento de Cartagena informó este viernes favorablemente por mayoría simple de la propuesta del grupo municipal MC de la creación de una Comisión de Investigación sobre la gestión del Área, Delegación de Turismo y sus organismos y entidades dependientes. Han votado a favor MC, PSOE, Sí Cartagena y María Dolores Ruiz; que no, Partido Popular, Diego Salinas y Beatriz Sánchez, y Vox se ha abstenido.

Si bien el dictamen de la comisión no es vinculante y deberá ser debatido y votado de nuevo en el Pleno que tendrá lugar el próximo miércoles 24 de junio. Este viernes la abstención de Vox ha permitido que salga adelante la iniciativa que obligaría a Sánchez del Álamo y Arroyo a abrir los cajones de su departamento y enfrentarse a las cuestiones formuladas por la oposición, aunque para que sea aprobada definitivamente la moción debe contar con el apoyo de la mayoría absoluta de la Corporación municipal, es decir 14 de los 27 concejales.

Arroyo vuelve así a estar en manos de Vox, ya que la formación de Abascal ostenta los dos votos decisivos para hacer a la alcaldesa y a su delegada de Turismo rendir cuentas.

La edil No Adscrita María Dolores Ruiz tuvo un tenso enfrentamiento con Sánchez del Álamo cuando quiso explicar el sentido de su voto favorable, ya que "si hay cualquier duda sobre la gestión del dinero público se debe investigar", defendió la edil, para a continuación detallar delante de la propia Sánchez del Álamo que "me contaste que no podías usar el dinero de la concejalía para promoción turística porque es para la campaña electoral de la alcaldesa (Noelia Arroyo)".

La aludida saltó como un resorte para exigir pruebas a la concejala, quien no dudó en asegurar que "te tengo grabada y si quieres me denuncias y nos vemos en un juzgado".

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Por los pasillos del consistorio recuerdan que este fue uno de los argumentos más empleados por la todavía concejala del Gobierno local para justificar su adhesión a la moción de censura. Esta redacción ya publicó mensajes de Sánchez del Álamo en los que acusaba a otros compañeros del Ejecutivo local de hacer un mal uso de los fondos públicos.