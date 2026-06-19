COEC aborda el impacto de la digitalización y la inteligencia artificial en el futuro de la Economía Azul en Cartagena

La Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC) celebró este jueves en el Resort Taïga Costa Cálida de El Portús la III Jornada de Economía Azul y Sostenibilidad bajo el lema “Economía Azul 4.0: Digitalización, Inteligencia Artificial y Nuevas Tecnologías del Mar”, un encuentro financiado por el Instituto de Fomento de la Región de Murcia a través del programa Emprendedores 360.

La jornada reunió a representantes institucionales, investigadores, centros tecnológicos, empresas y organizaciones vinculadas al ámbito marítimo para analizar cómo la transformación digital, la inteligencia artificial y la innovación tecnológica están contribuyendo a generar nuevas oportunidades de crecimiento sostenible en los sectores ligados al mar.

La cita fue inaugurada por el presidente de COEC, Miguel Ángel Jiménez Bosque, y el consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín González.

Jiménez Bosque señaló que "desde COEC creemos firmemente que la Comarca del Campo de Cartagena tiene condiciones excepcionales para convertirse en un referente nacional e internacional en este ámbito. La Economía Azul representa una enorme oportunidad para generar empleo de calidad, atraer inversión, impulsar el emprendimiento y fortalecer la competitividad de nuestro territorio”.

Por su parte, Luis Alberto Marín González destacó que " el mar siempre ha sido fuente de riqueza, pero es que ahora también es fuente de innovación, fuente de digitalización, fuente de biotecnología, fuente de sostenibilidad. La Economía Azul es una magnífica oportunidad para generar crecimiento económico y empleo de calidad”.

La jornada comenzó con la conferencia “Economía Azul y Digitalización: Innovación y Oportunidades para un Futuro Sostenible”, impartida por Jesús Enrique Argente García, profesor e investigador del Departamento de Ingeniería de la Información y las Comunicaciones de la Universidad de Murcia, quien reflexionó sobre el impacto de las tecnologías emergentes en los sectores marítimos.

Posteriormente se ha celebrado una mesa redonda sobre innovación, biotecnología y sostenibilidad para el futuro del mar, moderada por la periodista Teresa García Navarro, en la que han participado Elena Chaves Pozo, directora del Instituto Español de Oceanografía de Murcia; Bartolomé Navarro Álvarez, presidente de la Federación Murciana de Cofradías de Pescadores; Noelia Ortega Ortega, directora del Centro Tecnológico Naval y del Mar; Aurelio Cegarra García, adjunto a Dirección de Grupo Ricardo Fuentes; y Javier García Egea, CEO de la empresa Algmastia.

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La jornada finalizó con un espacio de networking destinado a favorecer el intercambio de experiencias, la generación de alianzas y la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales relacionados con la Economía Azul, la sostenibilidad y la innovación tecnológica.