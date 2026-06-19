Podemos apunta a intereses inmobiliarios detrás del incendio en el palmeral de San Ginés: "Que no nos tomen por tontos"

El portavoz de Podemos en la Región de Murcia, Víctor Egío, ha reclamado al Ayuntamiento de Cartagena la creación de una comisión de investigación sobre el incendio registrado esta semana en el palmeral de San Ginés, en La Azohía, y ha pedido que se protejan “de forma definitiva” tanto este espacio natural como el bosque de la zona en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana.

Egío visitó este viernes el palmeral, donde el fuego calcinó el pasado miércoles unas tres hectáreas de superficie. Según las primeras investigaciones, el incendio habría tenido su origen en una barbacoa descontrolada. Sin embargo, Podemos considera que deben investigarse “a fondo” las causas del suceso y no descarta que detrás pueda haber intereses vinculados a la presión inmobiliaria.

El dirigente de la formación morada recordó que el Ayuntamiento de Cartagena, gobernado por el PP y con Noelia Arroyo como alcaldesa, ya planteó en la tramitación del nuevo PGOU la posibilidad de catalogar como urbanizable el entorno del palmeral de San Ginés y el bosque de La Azohía. A juicio de Egío, esa circunstancia obliga a extremar la vigilancia sobre el futuro de estos terrenos, situados en una zona próxima a la reserva marina de Cabo Tiñoso.

“Que no nos tomen por tontos, es mucha casualidad que un descuido en una barbacoa haya provocado un incendio de esta magnitud en el palmeral, con todo lo que sabemos que hay detrás”, afirmó Egío durante su visita. El portavoz de Podemos añadió que “no se puede descartar nada” y exigió conocer “quién está detrás” del incendio.

Podemos sostiene que el Ayuntamiento debe aclarar lo sucedido y garantizar que el incendio no se convierta en un argumento para rebajar la protección del entorno. “Lo que no han conseguido por las buenas, lo van a conseguir por las malas para desproteger este espacio sin ningún tipo de escrúpulo”, manifestó Egío.

La formación ha pedido que el nuevo PGOU, pendiente de aprobación definitiva, blinde la protección del palmeral de San Ginés y del bosque de La Azohía para evitar futuros desarrollos urbanísticos en la zona.