Un restaurante de Los Molinos Marfagones gana la batalla por el mejor michirón de Cartagena

La tercera edición del V Concurso ‘Michirón de Oro’ reunió este jueves a amantes de la gastronomía regional, cocineros, hosteleros y representantes institucionales en la zona garden de Espacio Alviento, donde cuatro establecimientos compitieron por alzarse con el reconocimiento al mejor guiso de uno de los platos más emblemáticos de la cocina cartagenera.

El acto arrancó con la bienvenida de Tomás Martínez Pagán, quien adelantó uno de los proyectos más ambiciosos para la próxima edición: la elaboración de una gigantesca olla de michirones con capacidad para 500 raciones que se repartirían gratuitamente entre quienes se acerquen al entorno del puerto.

La competición contó con la participación de la Cantina de la Asociación de Vecinos de San Félix, el Restaurante El Rincón del Patrón de La Unión, La Fábrica Brew-Pub GastroBar y la Cantina de la Casa de la Cultura de Los Molinos Marfagones. Para garantizar la máxima objetividad, todas las elaboraciones fueron presentadas en una cata ciega que impidió a los miembros del jurado conocer el origen de cada receta.

La ganadora del concurso posa junto a los miembros del jurado / L.O.

La decisión no fue sencilla. El panel de expertos estuvo integrado por diez personalidades vinculadas a la gastronomía, el turismo, la hostelería y la sociedad cartagenera, entre ellos representantes de la Dirección General de Salud Pública, el Ayuntamiento de Cartagena, Estrella de Levante, Murcia Gourmet y destacados profesionales del sector.

Tras las deliberaciones, llegó el momento más esperado de la jornada. Entre las cuatro propuestas finalistas, una receta logró destacar por encima del resto gracias a su fidelidad a la tradición y a la esencia histórica de este popular guiso del Campo de Cartagena.

La ganadora fue Paqui Méndez, cocinera de la Cantina de la Casa de la Cultura de Los Molinos Marfagones, quien convenció al jurado con una elaboración basada en la receta más auténtica y tradicional de los michirones.

La Cantina de la Casa de la Cultura de Los Molinos Marfagones gana el concurso con la receta tradicional de Paqui Méndez

«La receta que yo elaboro es la tradicional que siempre ha existido en el campo de Cartagena. Refleja fielmente la esencia de este popular majar sin ningún tipo de alteración. Creo que lo que el jurado ha valorado es que logramos mantener el sabor histórico del auténtico michirón de toda la vida», señaló emocionada tras recibir la noticia.

Los cocineros finalistas en el certamen 'Michirón de Oro' / L.O.

La altura del ganador en cerveza como premio

El premio tiene además un carácter tan singular como el propio concurso: una torre de cajas de cerveza Estrella de Levante de la misma altura que la cocinera vencedora y una escultura inspirada en la tradicional cazuela de los michirones. La entrega oficial tendrá lugar el próximo mes de septiembre en la propia cantina de Los Molinos Marfagones, en un acto al que asistirán participantes, miembros del jurado y autoridades.

Tras la proclamación del resultado, los asistentes pudieron degustar todas las recetas presentadas en una cata abierta servida en cazuelas tradicionales y acompañada de cerveza Estrella de Levante. Además, el Kiosco de Miguel, participante en la anterior edición, quiso sumarse a la celebración aportando una gran olla de michirones para compartir con todos los presentes.

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El evento congregó a más de medio centenar de personas, entre ellas representantes del sector hostelero, empresarios, responsables de asociaciones y personalidades de la vida social cartagenera. El certamen está organizado por el Ayuntamiento de Cartagena, Estrella de Levante y la Hermandad de Caballeros de Lepanto, consolidándose como una de las citas gastronómicas más singulares del calendario local.