Policía Local prepara el dispositivo para abordar los casos de mendicidad en la plaza Bohemia y mejorar la movilidad en La Manga

Policía Local ha abordado con representantes vecinales y empresariales de La Manga y Cabo de Palos las principales actuaciones previstas para mejorar la convivencia y la movilidad durante la temporada alta, con especial atención a la situación de la mendicidad en Plaza Bohemia y a la fluidez del tráfico en los accesos y principales vías de La Manga, que fueron, según el conejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Llorca, los dos asuntos que más preocupan a empresarios y vecinos.

Estas cuestiones centraron la reunión mantenida por el concejal, la gerente del Consorcio de La Manga, Esperanza Nieto, y responsables de Policía Local y de Vía Pública, con los representantes, presidentes y vocales, de las asociaciones de empresarios de Cabo de Palos y La Manga, y de la asociación de vecinos de La Manga.

En materia de convivencia, el concejal informó del refuerzo del dispositivo específico que se viene desarrollando para atender los casos de mendicidad detectados en plaza Bohemia. El operativo contará este verano con la participación de agentes de paisano, la Unidad de Seguridad Ciudadana, el Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOESC) y medios tecnológicos como drones, con el objetivo de evitar situaciones de acoso a residentes, comerciantes y visitantes, así como garantizar la atención adecuada a las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad.

Llorca recordó que mantienen una vigilancia específica frente a prácticas irregulares relacionadas con los conocidos como 'gorrillas', con el objetivo de preservar el uso adecuado de los espacios públicos y garantizar la seguridad de los usuarios.

Durante el encuentro, el concejal y los responsables policiales solicitaron la colaboración de empresarios y vecinos para trasladar un mensaje de coordinación con los servicios públicos.

En este sentido, pidieron que, cuando se detecten personas en situación de desamparo o vulnerabilidad, no se adopten iniciativas individuales relacionadas con la custodia de enseres o la prestación de servicios asistenciales, sino que se comunique la situación a Policía Local y a los Servicios Sociales municipales, que disponen de los recursos y protocolos adecuados para ofrecer una atención integral.

En cuanto a la movilidad, los responsables municipales explicaron que se están realizando pruebas de nuevas sincronizaciones semafóricas para mejorar la fluidez del tráfico y reducir los tiempos de espera en distintos puntos de La Manga. Estas actuaciones persiguen optimizar la circulación, especialmente en los cambios de sentido y en los periodos de mayor intensidad de tráfico registrados durante el verano.

Asimismo, se analizaron posibles mejoras en la ordenación del tráfico en el entorno del cruce de Cala del Pino, donde se han detectado problemas de visibilidad, así como distintas medidas para facilitar la movilidad durante los meses de máxima afluencia de visitantes.

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Durante la reunión se puso en valor la actividad desarrollada por la Policía Local en la zona entre el 1 y el 14 de junio, periodo en el que se han realizado 345 intervenciones relacionadas con distintas incidencias y actuaciones de seguridad ciudadana, tráfico, convivencia, ruidos, ordenanzas municipales y control de animales domésticos, entre otras.