El incendio del Palmeral de San Ginés de La Azohía en Cartagena se salda con unas tres hectáreas calcinadas

La rápida actuación y coordinación de los distintos servicios de emergencia permitió controlar y estabilizar en pocas horas el incendio declarado este miércoles en el Palmeral de San Ginés, en La Azohía, evitando que las llamas causaran daños de mayor magnitud en una zona de elevado valor ambiental y paisajístico de titularidad privada.

A las 9:47 horas de este jueves el incendio se ha dado por extinguido, según informó el 1-1-2. La superficie afectada está entre 3 y 4 hectáreas.

En el operativo participaron dos autobombas forestales, dos dotaciones del Servicio de Extinción de Incendios de Cartagena, incluido el jefe de guardia, un vehículo nodriza para el abastecimiento de agua, dos brigadas forestales, un helicóptero de extinción, efectivos de Protección Civil, así como agentes de Guardia Civil y Policía Local.

La rápida movilización de medios permitió frenar un incendio que llegó a aproximarse a la línea de playa y que generó numerosas llamadas de alerta por parte de vecinos de la zona, ya que la zona afectada por las llamas tenía numerosas viviendas alrededor.

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En cuanto al origen del incendio, las primeras informaciones apuntan a una posible negligencia humana relacionada con el uso de una barbacoa en las inmediaciones del lugar, aunque las circunstancias concretas continúan bajo investigación y deberán ser confirmadas por los servicios competentes.