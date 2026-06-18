Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Foro MediterráneoIncendio La AzohíaZapatero ante el juezOposición orientadores laboralesTrama de las prótesisReal Murcia
instagramlinkedin

Salud

Un celador del Santa Lucía denuncia que el personal de Urgencias fuma junto a las tomas de oxígeno y cerca de los pacientes

La asociación Nofumadores.org exige una inspección independiente del centro hospitalario de forma inmediata

Urgencias del Hospital Santa Lucía de Cartagena.

Urgencias del Hospital Santa Lucía de Cartagena. / L.O.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Un celador del hospital Santa Lucía de Cartagena ha denunciado ante la Consejería de Salud que el personal de Urgencias fuma habitualmente dentro del recinto, junto a las tomas de oxígeno y a pocos metros de los pacientes.

La asociación Nofumadores.org, con la que colabora el denunciante, ha hecho pública la queja y exige una inspección independiente del centro de forma inmediata.

Según el relato del celador, el consumo de tabaco se ha normalizado en la puerta de Urgencias, almacenes y entreplantas. “Llevo años viendo cómo se fuma en la puerta de Urgencias, a un paso de las tomas de oxígeno; ya ni se esconden”, ha relatado el denunciante, quien al recriminarlo asegura haber recibido respuestas hostiles amparadas en la jerarquía laboral por parte de personal de enfermería.

La ubicación de estos puntos de consumo agrava el peligro, ya que el oxígeno medicinal favorece la combustión. Para la asociación, este riesgo no es teórico, ya que en noviembre de 2025 un incendio originado por una colilla mal apagada en una terraza obligó a evacuar a más de cien pacientes de Oncología y Medicina Interna. En 2015, el centro ya sufrió otro fuego por la misma causa.

Nofumadores.org ha explicado que la Ley prohíbe fumar en la totalidad de los recintos sanitarios, incluidos patios o accesos exteriores, sin excepciones ni zonas habilitadas.

Asimismo, ha advertido del impacto sanitario del llamado "humo de tercera mano", esto es, el personal que fuma con el uniforme traslada en su ropa residuos tóxicos y cancerígenos (nicotina y nitrosaminas) de vuelta a las consultas, entrando en contacto directo con pacientes debilitados.

Aunque la denuncia se dirigió a Salud Pública, la respuesta llegó el 1 de junio desde la Gerencia del Área II, esto es, la administración de la que depende el hospital, asegurando que los hechos se investigan y que existe una vigilancia activa. Sin embargo, el denunciante asegura que “nunca se han aplicado las sanciones y nada ha cambiado”.

La presidenta de Nofumadores.org, Regina Fernández, ha señalado que “cuando el personal sanitario fuma junto al oxígeno de Urgencias, el asunto deja de ser una adicción privada y se convierte en una cuestión de seguridad que la dirección no puede seguir mirando de lado”.

Noticias relacionadas y más

La asociación reclama a la Consejería de Salud una inspección externa, sanciones contundentes, garantizar el anonimato y la seguridad del denunciante frente a represalias, y crear un programa de cesación tabáquica para los trabajadores del centro.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una barbacoa descontrolada, posible origen del incendio junto al Palmeral de San Ginés en La Azohía
  2. Cartagena plantea una revisión del plan del casco histórico ante la pérdida de población y el aumento de solares
  3. Paralizadas las obras de La Morería en Cartagena por la toma de muestras del Seprona
  4. Cartagena saca de nuevo a licitación el bar de El Molinete y retrasa la apertura de las piscinas de Los Canales
  5. Una inspección de trabajo paraliza las obras en la parcela municipal de Los Mateos en Cartagena
  6. La Dirección General de Carreteras da el visto bueno a los accesos a la futura Ciudad de la Justicia de Cartagena
  7. Cinco locales compiten por el mejor michirón de Cartagena y su comarca
  8. Vecinos de La Manga exigen usar el centro multiusos: 'Ahora solo lo disfrutan alumnos de un colegio

Un celador del Santa Lucía denuncia que el personal de Urgencias fuma junto a las tomas de oxígeno y cerca de los pacientes

Un celador del Santa Lucía denuncia que el personal de Urgencias fuma junto a las tomas de oxígeno y cerca de los pacientes

Policía Local prepara el dispositivo para abordar los casos de mendicidad en la plaza Bohemia y mejorar la movilidad en La Manga

Policía Local prepara el dispositivo para abordar los casos de mendicidad en la plaza Bohemia y mejorar la movilidad en La Manga

Una barbacoa descontrolada, posible origen del incendio junto al Palmeral de San Ginés en La Azohía

El Cuartel de Policía Local de Los Dolores encara la recta final para su puesta en marcha en Cartagena

El Cuartel de Policía Local de Los Dolores encara la recta final para su puesta en marcha en Cartagena

La Dirección General de Carreteras da el visto bueno a los accesos a la futura Ciudad de la Justicia de Cartagena

La Dirección General de Carreteras da el visto bueno a los accesos a la futura Ciudad de la Justicia de Cartagena

El ARQVA incorpora el mayor tanque de España para el tratamiento del pecio fenicio 'Mazarrón II'

El ARQVA incorpora el mayor tanque de España para el tratamiento del pecio fenicio 'Mazarrón II'

Diego José Águila Pérez, nuevo secretario general de COEC en Cartagena

Diego José Águila Pérez, nuevo secretario general de COEC en Cartagena

Cartagena arranca 2026 con una caída del 8,5% en la rentabilidad hotelera y le adelanta Albacete

Cartagena arranca 2026 con una caída del 8,5% en la rentabilidad hotelera y le adelanta Albacete
Tracking Pixel Contents