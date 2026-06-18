Un celador del Santa Lucía denuncia que el personal de Urgencias fuma junto a las tomas de oxígeno y cerca de los pacientes

Un celador del hospital Santa Lucía de Cartagena ha denunciado ante la Consejería de Salud que el personal de Urgencias fuma habitualmente dentro del recinto, junto a las tomas de oxígeno y a pocos metros de los pacientes.

La asociación Nofumadores.org, con la que colabora el denunciante, ha hecho pública la queja y exige una inspección independiente del centro de forma inmediata.

Según el relato del celador, el consumo de tabaco se ha normalizado en la puerta de Urgencias, almacenes y entreplantas. “Llevo años viendo cómo se fuma en la puerta de Urgencias, a un paso de las tomas de oxígeno; ya ni se esconden”, ha relatado el denunciante, quien al recriminarlo asegura haber recibido respuestas hostiles amparadas en la jerarquía laboral por parte de personal de enfermería.

La ubicación de estos puntos de consumo agrava el peligro, ya que el oxígeno medicinal favorece la combustión. Para la asociación, este riesgo no es teórico, ya que en noviembre de 2025 un incendio originado por una colilla mal apagada en una terraza obligó a evacuar a más de cien pacientes de Oncología y Medicina Interna. En 2015, el centro ya sufrió otro fuego por la misma causa.

Nofumadores.org ha explicado que la Ley prohíbe fumar en la totalidad de los recintos sanitarios, incluidos patios o accesos exteriores, sin excepciones ni zonas habilitadas.

Asimismo, ha advertido del impacto sanitario del llamado "humo de tercera mano", esto es, el personal que fuma con el uniforme traslada en su ropa residuos tóxicos y cancerígenos (nicotina y nitrosaminas) de vuelta a las consultas, entrando en contacto directo con pacientes debilitados.

Aunque la denuncia se dirigió a Salud Pública, la respuesta llegó el 1 de junio desde la Gerencia del Área II, esto es, la administración de la que depende el hospital, asegurando que los hechos se investigan y que existe una vigilancia activa. Sin embargo, el denunciante asegura que “nunca se han aplicado las sanciones y nada ha cambiado”.

La presidenta de Nofumadores.org, Regina Fernández, ha señalado que “cuando el personal sanitario fuma junto al oxígeno de Urgencias, el asunto deja de ser una adicción privada y se convierte en una cuestión de seguridad que la dirección no puede seguir mirando de lado”.

La asociación reclama a la Consejería de Salud una inspección externa, sanciones contundentes, garantizar el anonimato y la seguridad del denunciante frente a represalias, y crear un programa de cesación tabáquica para los trabajadores del centro.