El Ayuntamiento de Cartagena adjudica en la segunda subasta 3 solares del Casco Histórico por 407.406 euros

La Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Cartagena ha propuesto la adjudicación de tres solares del Casco Histórico sacados a subasta pública, por un importe total de 407.406 euros, y volverá a licitar los ocho restantes tras tener constancia el interés de nuevas empresas y particulares durante la fase final del proceso.

El concejal de Urbanismo, Diego Ortega, informó de que el Ayuntamiento ha recibido ofertas para tres parcelas situadas en Plaza San Francisco, Plaza Risueño y Subida San Diego.

“Durante la fase final del proceso han aparecido más empresas y particulares interesados en adquirir algunos de los solares sacados a subasta. Por eso hemos decidido volver a sacar los ocho solares que no han tenido comprador”, explicó el edil.

La subasta forma parte del procedimiento de edificación forzosa impulsado por el Ayuntamiento. Los solares incluidos en este proceso pertenecen al primer grupo de 39 parcelas incorporadas al procedimiento municipal.

De ese primer grupo, solo llegaron once solares a la fase final de subasta, ya que sobre el resto se solicitaron licencias para la construcción de un total de 170 viviendas y una residencia con 90 plazas. Según el Ayuntamiento, este dato confirma el efecto del procedimiento, porque la mayor parte de los propietarios optó por promover la edificación antes de que las parcelas llegaran a la venta pública.

Al procedimiento se presentaron tres licitadores. MGN concurrió al lote 3; PROFUSA, al lote 10; y ECOARCLIVING, a los lotes 3, 9 y 10. Las propuestas de adjudicación han recaído en las ofertas más ventajosas para cada solar.

El lote 3, situado en Plaza San Francisco, 21, ha sido propuesto para adjudicación a MGN por 221.151 euros. El lote 9, correspondiente a Plaza Risueño, 17, ha recibido propuesta de adjudicación a favor de ECOARCLIVING por 132.255 euros. El lote 10, en Subida San Diego, 11, ha sido propuesto para adjudicación a PROFUSA por 54.000 euros.

El 75% de la venta será abonado a los propietarios de los solares, una vez descontados los gastos ocasionados y, en su caso, las sanciones aplicables, y el 25% restante corresponde al Ayuntamiento, como administración actuante.

Ortega señaló que el resultado permite adjudicar tres solares y abrir una nueva oportunidad para los ocho restantes. “La experiencia de esta primera subasta nos permite comprobar que hay interés por invertir en el Casco Histórico. Vamos a aprovechar ese interés y volveremos a sacar las parcelas que han quedado libres para que puedan incorporarse al proceso de recuperación urbana”, indicó.

El concejal recordó que Urbanismo trabaja ya en un segundo grupo de solares, integrado por 33 parcelas, de las cuales 13 ya han solicitado licencia para promover unas 85 viviendas, lo que amplía el alcance del procedimiento de edificación forzosa en el centro histórico.

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La nueva subasta permitirá ofrecer de nuevo los ocho solares que han quedado sin comprador.