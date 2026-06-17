Vox exige el fin de las restricciones de Costas que "asfixian" a los chiringuitos en Cartagena

"Los empresarios del litoral cartagenero juegan con desventaja respecto a sus homólogos de territorios tan cercanos como Alicante o Almería desde el año pasado, cuando la Demarcación de Costas modificó de forma unilateral las condiciones históricas de explotación, las trabas burocráticas y las severas limitaciones de espacio para la ubicación de hamacas y sombrillas han colocado al borde de la quiebra a numerosos concesionarios", explica el portavoz de Vox en Cartagena, Gonzalo López Pretel.

La formación de Abascal ha registrado una moción para instar formalmente al Ministerio para la Transición Ecológica y a la Demarcación de Costas a dar marcha atrás, suprimir las restricciones impuestas desde 2025 y restaurar unas condiciones equilibradas que hagan compatible la protección medioambiental con la supervivencia del motor económico del municipio.

"Los hosteleros y empresarios náuticos de nuestro litoral nos han trasladado una honda preocupación. Se enfrentan a unos criterios que consideran injustos y que boicotean el normal desarrollo normal de su actividad", denuncia López Pretel.

"Nuestra obligación como representantes públicos es plantarnos ante este atropello administrativo. Ya el año pasado levantamos la voz ante la arbitrariedad de las exigencias, lo volvemos a hacer ahora y lo repetiremos cuantas veces sea necesario hasta que logremos ponerle solución”, defiende el líder local de Vox.

Además, recuerda que el arranque de la temporada estival “resulta un momento crítico en el que estos servicios no solo sostienen el empleo de cientos de familias cartageneras, sino que definen la calidad de la oferta turística que el municipio proyecta a vecinos y visitantes”.

Desde la formación hacen especial hincapié en el "insostenible agravio comparativo que padece Cartagena respecto a otros destinos competidores de la vertiente levantina y mediterránea", ya que mientras "en zonas de la provincia de Alicante se aplican criterios sensatos y flexibles que potencian el turismo, en el litoral cartagenero se imponen restricciones que lastran la economía local".

Asimismo, Vox exige un papel proactivo a la administración autonómica, instando al Gobierno de la Región de Murcia a sentarse con los ayuntamientos costeros para desarrollar de forma urgente los Planes de Ordenación de Playas previstos en la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia con el objetivo de "blindar al sector mediante un marco de criterios claros, homogéneos y estables en el tiempo".

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"Cartagena no puede competir en inferioridad de condiciones. Nuestras playas necesitan seguridad jurídica, reglas claras y administraciones que faciliten la actividad económica en lugar de poner obstáculos innecesarios ", sentencia López Pretel.