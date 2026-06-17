Teemu Seppala, el experto en Defensa finlandés a la 'caza' de talento cartagenero: "Uno de los retos que compartimos es tener unas Fuerzas Armadas que colaboren más con las empresas"

Más de 3.000 kilómetros de distancia, y bastantes grados Celsius, separan Cartagena de la ciudad finlandesa de Riihimäki. Sin embargo tal y como ha podido comprobar de primera mano el Director de tecnología e innovación del Ecosistema de innovación de la Defensa de Finlandia (Define), Teemu Seppala, comparten una visión similar sobre la interacción que debe haber entre las empresas y la industria nacional de Defensa, así como los retos a los que se enfrentan, como las nuevas modalidades de guerra tecnológica.

¿Cuándo comenzó el proyecto Define en Finlandia?

Hace dos años, pero en el 2023 se hizo una encuesta sobre si tendría sentido establecer este tipo de ecosistemas y de programas de apoyo. Está localizado en Riihimäki, una ciudad pequeña de unos 30.000 habitantes, que está a 60 kilómetros de Helsinki. Es muy importante para temas logísticos porque está justo en medio, del norte al sur y del este al oeste. Además, está ubicado un centro de formación militar, ya que en Finlandia tenemos servicio militar obligatorio. En este tiempo ya hemos apoyado el desarrollo de 48 empresas, a las que hemos capacitado para adaptar sus tecnologías y productos a las Fuerzas Armadas.

¿Qué le ha llamado la atención del programa Caetra que se desarrolla en Cartagena?

Estoy sorprendido porque las empresas aquí están trabajando en los mismos temas que nuestras empresas. Nosotros ahora ya nos estamos expandiendo para cubrir toda Finlandia. Pero uno de los retos a los que nos enfrentamos ambos es tener unas Fuerzas Armadas que colaboren más con las empresas. Nos acabamos de unir a la OTAN y hacen falta medios para promover esa colaboración. Además, hay nuevas áreas como la inteligencia artificial. La idea es que sea una ventanilla única a la que acudan las empresas para responder a los retos que les lancen sus Fuerzas Armadas.

¿A qué retos se enfrentan?

La guerra es totalmente diferente. Ahora estamos en guerra de drones. Tenemos que ver cómo ver la fotografía general de todo. Eso es lo que estamos haciendo ahora con la OTAN, analizar cómo cubrir el flanco del este. Estamos haciendo pruebas para conseguir datos que llegan a nuestro hub de innovación y con un contacto directo en la Haya se puede ver todo lo que están haciendo las empresas que nos comparten los datos. El reto en una guerra es que el operador de drones y la tropa sepan lo que está pasando. Las diferentes compañías están usando diferentes controles y comandos, tienen que pasar el obstáculo de que haya alguien realmente arriba que esté viendo la fotografía global. Y luego también que haya interoperabilidad, eso estamos desarrollando ahora, así como sistemas antidrones. He visitado en Cartagena empresas que también están trabajando en interoperabilidad, puede ser una colaboración muy interesante.

¿Le sorprende ver cómo lugares tan lejanos están trabajando en las mismas tecnologías?

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Eso realmente confirma lo importante que es la cuestión de la interoperabilidad y los drones. Me ha inspirado mucho visitar empresas aquí, como Navantia con los submarinos, creo que tenemos muchas posibilidades de colaboración. He conocido una empresa que colabora con una gran empresa de fabricación de armas de mi ciudad, gracias a la intermediación del INFO. Las empresas finlandesas también podrían colaborar aquí. No deberíamos estar cada empresa vendiendo a nuestras Fuerzas Armadas, sino colaborar, ya que al mismo tiempo es competir, al incentivar el desarrollo de soluciones por parte de las compañías. En sitios tan distintos y con condiciones tan adversas colaboramos para hacer que las empresas hagan más fuertes las cadenas de valor. Ese es nuestro reto común, apoyar nuestros ecosistemas, fortalecer la soberanía tecnológica de Europa, ya que estábamos dependiendo de terceros, como China o de Estados Unidos. Ahora, con estas colaboraciones, lo que tenemos que hacer juntos es hacer nuestra base tecnológica aquí fuerte. Todos los países de Europa que he visitado estamos juntos, tenemos una misión conjunta.