Un incendio en La Azohía amenaza el entorno protegido del Palmeral de San Ginés

Un incendio se ha declarado poco antes de las cuatro de la tarde de este miércoles en la zona de La Azohía, en el litoral oeste de Cartagena, donde una columna de humo visible desde distintos puntos ha alertado a vecinos y visitantes.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de bomberos, que trabajan en estos momentos para sofocar las llamas. También se ha incorporado a las tareas de extinción un helicóptero de la Comunidad Autónoma. Por el momento, se desconocen las causas que han originado el fuego.

El incendio ha provocado una gran columna de humo / L.O.

El incendio ha generado una gran preocupación entre los vecinos, tanto por la proximidad de numerosas viviendas como por el valor ambiental del entorno afectado. En concreto, las llamas se localizan en la zona del Palmeral de San Ginés, un espacio que recientemente, durante la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana, fue incorporado al Catálogo de Protección de Árboles Monumentales y Conjuntos Arbóreos de Cartagena.

Esta catalogación buscaba reforzar la protección del palmeral e impedir la construcción de viviendas en la zona, lo que aumenta la inquietud por el posible impacto del fuego en un enclave considerado de especial interés.

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