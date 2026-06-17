La Dirección General de Carreteras da el visto bueno a los accesos a la futura Ciudad de la Justicia de Cartagena

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, reclama al ministro de Justicia, Félix Bolaños, el inicio inmediato de la Ciudad de la Justicia tras quedar cumplida la última condición exigida por el ministerio respecto a los accesos a la parcela.

Arroyo anunció que esta misma semana ha remitido una carta al ministro para exigir la aceptación inmediata de la parcela municipal destinada a la futura Ciudad de la Justicia, después de que el Ayuntamiento haya recibido el informe favorable de la Dirección General de Carreteras al nuevo diseño de accesos elaborado a petición del propio Ministerio de Justicia.

“Estamos destinando partidas muy ambiciosas para mejorar la seguridad y la atención de nuestros policías locales a todos los vecinos, pero la seguridad necesita también de una mejor justicia. No podemos seguir contando con instalaciones que estén dispersas por todo el municipio”, comentó la regidora municipal haciendo referencia a la ampliación de la red de cuarteles de la Policía Local.

La primera edil señaló que los técnicos del propio Ministerio consideraron idónea esa parcela en 2020 y que el Ayuntamiento ha atendido todas las exigencias planteadas durante la tramitación. Entre ellas figuran la cesión de los terrenos, la segregación de la parcela para adaptarla a las necesidades del proyecto, la elaboración de los estudios técnicos, la urbanización y la modificación de los accesos cuando el Ministerio pidió eliminar el carril de desaceleración inicialmente previsto en la CT-33.

“El último requisito era el informe favorable de Carreteras sobre el nuevo diseño de accesos. Ese informe ya está. Lo hemos recibido esta semana y, por tanto, ya no hay excusas para retrasar más la aceptación de la parcela”, proclamó Arroyo.

La alcaldesa solicita al ministro que complete los trámites pendientes, acepte definitivamente los terrenos y ponga en marcha una infraestructura destinada a acabar con la dispersión de las sedes judiciales y con la falta de espacio que afecta al funcionamiento de la Administración de Justicia en Cartagena.

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“Llevamos seis años aguantando silencios, trabas administrativas, aplazamientos, aportando documentación y, por tanto, lo que exigimos al Gobierno de España, y por eso le he mandado una carta al Ministro de Justicia, es que cuanto antes acepte la cesión de la parcela, fije el presupuesto para llevar a cabo la nueva Ciudad de la Justicia y establezca el calendario para su construcción”, finalizó la alcaldesa.