Diego José Águila Pérez, nuevo secretario general de COEC en Cartagena

La Junta Directiva de la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC) aprueba el nombramiento de Diego José Águila Pérez como nuevo secretario general, una decisión adoptada por unanimidad y que busca reforzar la estructura directiva de la Confederación para afrontar los retos presentes y futuros del tejido empresarial de la Comarca del Campo de Cartagena.

Asimismo, la Junta Directiva acuerda el nombramiento de Carlos Bernabé Pérez como tesorero de COEC, cargo desde el que continuará contribuyendo al desarrollo de la institución tras su etapa al frente de la Secretaría General.

La nueva estructura se completa con la designación de los nuevos presidentes de las comisiones sectoriales de COEC, órganos de trabajo fundamentales para canalizar las inquietudes y propuestas de los distintos sectores empresariales y trasladarlas a los órganos de gobierno de la Confederación.

Al frente de estas comisiones estarán Carmen Jerez Fernández, en Ecología; José Catalá Sanjuán, en Turismo; Ginés Huertas Suanzes, en Infraestructuras y Transportes; Carlos Bernabé Pérez, en Desarrollo de la Comarca; Andrés Baraza Jerez, en Industria y Defensa; José Luis Reverte, en Formación, Digitalización y Nuevas Tecnologías; Miguel Ángel Jiménez Bosque, en Mar Menor; José Ángel Díaz, en Comercio; y Andrés Legaz, en Agricultura y Agua.

El presidente de COEC, Miguel Ángel Jiménez Bosque señala que “esta renovación responde a la voluntad de fortalecer la participación empresarial, incorporar nuevas sensibilidades sectoriales y seguir avanzando en una organización moderna, cercana y útil para las empresas de la Comarca del Campo de Cartagena”.

En relación con el nombramiento del nuevo secretario general, ha destacado que “Diego José Águila Pérez supone una apuesta por el talento, la capacidad de gestión y el compromiso con el tejido empresarial de nuestra comarca. Su experiencia y conocimiento contribuirán a seguir fortaleciendo el papel de COEC como interlocutor de referencia de las empresas ante las distintas administraciones y agentes sociales”.

Del mismo modo, el presidente ha querido reconocer la labor desarrollada por Bernabé Pérez durante la etapa en la que ha desempeñado la Secretaría General, agradeciendo su dedicación, profesionalidad y contribución al crecimiento de la institución y a la puesta en marcha de iniciativas en beneficio de las empresas de la Comarca del Campo de Cartagena.

Diego José Águila Pérez es Ingeniero Técnico Agrícola, especialidad en Industrias Agrarias, e Ingeniero Agrónomo por la Universidad Politécnica de Cartagena. A lo largo de su trayectoria profesional ha desarrollado su actividad en el ámbito agrícola y la gestión empresarial. Además, desempeña el cargo de secretario de la Comunidad de Regantes La Muralla, en Archivel, desde 2022.

Su experiencia incluye también responsabilidades en el ámbito de la representación pública y el conocimiento de la administración, habiendo sido concejal del Ayuntamiento de Alhama de Murcia entre 2015 y 2023. Asimismo, cuenta con formación especializada en agricultura, innovación agroalimentaria y gestión de recursos hídricos, así como una amplia vinculación con el tejido productivo regional.

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Con estos nombramientos, "COEC reafirma su compromiso con una organización moderna, profesional y cercana a las necesidades de las empresas, consolidando una estructura de gestión para seguir impulsando el crecimiento económico y empresarial de la Comarca del Campo de Cartagena", explican desde la patronal.