El Cuartel de Policía Local de Los Dolores encara la recta final para su puesta en marcha en Cartagena

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, pudo comprobar este miércoles de primera mano los avances en la construcción del nuevo cuartel de Policía Local de Los Dolores, que según explicó la regidora municipal se encuentra prácticamente terminada.

Los trabajos pendientes se limitan a remates interiores y a elementos de cerrajería exterior, entre ellos la chapa que cubrirá la fachada y el vallado de la parcela. La previsión municipal es que esas actuaciones concluyan en dos semanas, para que una vez terminada la obra, se realice la acometida eléctrica, prevista por Iberdrola para el próximo mes.

Según detalló la primera edil todavía no está claro si el destacamento comenzará a funcionar este verano o en el mes de septiembre, si bien estará dirigido por "un subinspector con entre 12 y 15 agentes y más adelante incluso tendremos un inspector, dos subinspectores y 18 agentes".

Esta ampliación de personal se debe a que hay abierta una nueva convocatoria de 38 plazas, "la idea es ir dotando de más recursos también estos cuarteles que estamos construyendo. Ya tenemos finalizado y está prestando servicio por primera vez este verano el nuevo cuartel de Cuesta Blanca en la zona oeste. Este cuartel se suma para prestar un mejor servicio y una mejor atención de nuestros agentes en Los Dolores y ya también estamos terminando el proyecto para la ejecución del nuevo cuartel de policía local en La Aljorra", concretó Arroyo.

El edificio, de una sola planta y 300 metros cuadrados, se ubica en una parcela situada entre las calles La Vía y Río Narcea y dispondrá de dependencias de atención al público, espacios de trabajo para los agentes y zona de retención de detenidos.

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La inversión ronda los 600.000 euros y forma parte del Plan de Obras y Diputaciones, con financiación de la Comunidad Autónoma.