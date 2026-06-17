Cartagena reúne a expertos de la OTAN para preparar la defensa bajo el mar

Cartagena vuelve a situarse esta semana en el mapa estratégico de la defensa submarina aliada. La Armada acoge en la ciudad el principal foro de la OTAN sobre buceo militar e intervención subacuática, una cita en la que cerca de 150 especialistas de marinas de países aliados y socios analizan cómo adaptar sus capacidades a un escenario de seguridad cada vez más complejo, marcado por la guerra de drones, la inteligencia artificial, los vehículos submarinos no tripulados y la necesidad de proteger infraestructuras, aguas y patrimonio sumergido.

El encuentro, organizado por la Armada a través de la Fuerza de Acción Marítima y el Centro de Buceo de la Armada, se celebra entre el 15 y el 19 de junio en Cartagena y reúne a expertos en buceo militar, medicina hiperbárica e intervención subacuática. La cita forma parte del Military Diving Working Group, el grupo de trabajo de referencia de la OTAN para armonizar procedimientos, actualizar estándares y mejorar la interoperabilidad entre las fuerzas navales aliadas.

Uno de los grandes retos que se aborda estos días es la capacidad de operar a profundidades cada vez mayores. El buceo autónomo militar ya ha superado los 110 metros, una frontera que exige no solo más preparación técnica, sino también mejores protocolos médicos para garantizar que el submarinista pueda regresar a superficie sin daños para su salud. En ese ámbito, los especialistas trabajan en la revisión de algoritmos de descompresión y en la mejora de los tratamientos ante posibles accidentes de buceo.

La defensa frente a amenazas submarinas es otro de los puntos centrales del foro. La creciente presencia de vehículos no tripulados bajo el agua obliga a las marinas aliadas a revisar sus capacidades de vigilancia, detección e intervención. En un contexto internacional marcado por la tensión en el Mediterráneo y por una mayor actividad rusa en este espacio estratégico, la OTAN busca reforzar la protección del flanco marítimo y coordinar mejor la respuesta de sus países miembros.

Noticias relacionadas

La reunión en Cartagena servirá también para poner en común materiales, técnicas y procedimientos entre países aliados, de modo que las unidades puedan actuar de forma coordinada en caso de conflicto o emergencia. La normalización de equipos y protocolos es clave para que buceadores militares de distintas marinas puedan intervenir juntos con garantías en operaciones de rescate, neutralización de amenazas, inspección submarina o protección de bienes sumergidos.