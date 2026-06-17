Cartagena arranca 2026 con una caída del 8,5% en la rentabilidad hotelera y le adelanta Albacete

Cartagena cerró el primer cuatrimestre de 2026 con un ingreso medio por habitación disponible de 39 euros, un 8,5% menos que en el mismo periodo del año anterior, según el Barómetro de la Rentabilidad de los Destinos Turísticos Españoles de Exceltur, elaborado a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE.

Este dato sitúa a Cartagena por debajo del conjunto de la Costa Cálida, mientras que su retroceso se explica sobre todo por la pérdida de ocupación, aunque la tarifa media diaria sí subió un 2,4% más. Entre enero y abril, los hoteles abiertos del municipio alcanzaron una ocupación media del 51,6%, lo que supone un descenso del 10,2% respecto al año anterior.

Por meses, abril fue el mejor del periodo para Cartagena, con una ocupación del 63,3% y una tarifa media de 73,7 euros. Aun así, el municipio también cerró abril en negativo frente al año anterior, con una caída del 3,1% en rentabilidad hotelera.

El peor comportamiento se produjo en febrero, cuando cayó un 25,9%, hasta los 27,5 euros, arrastrado por una bajada de la tarifa media del 21,4%. En marzo, la rentabilidad también retrocedió con fuerza, un 16,9%, pese a que la tarifa subió un 10,4%, porque la ocupación se desplomó un 24,8%.

Exceltur resume la situación señalando que Cartagena “se enfría” en el inicio del año, con una lectura negativa dentro del conjunto nacional ya que mientras España creció un 4,0%, hasta los 74,8 euros, Cartagena, con su caída del 8,5%, queda así entre los destinos vacacionales con peor evolución en el arranque de 2026, en concreto ocupa la sexta posición de la parte baja de la tabla.

"La nefasta promoción y gestión turística que está llevando a cabo el equipo de Gobierno del Partido Popular y de la alcaldesa Noelia Arroyo ha provocado que en los últimos años Cartagena pierda relevancia turística y se desplome frente a competidores directos como Alicante, Albacete o Elche, según se desprende de los últimos datos publicados por Exceltur, una de las organizaciones más prestigiosas e influyentes del turismo español, que agrupa a las principales empresas de transporte, alojamiento, agencias de viaje, distribución y ocio del país", critica el concejal socialista Pedro Contreras.

El edil explica como frente a los datos locales , Alicante tuvo un Revpar (Ingresos por Habitación Disponible) de 71,1 euros, un 16,8% más que el año anterior; Albacete de 42 euros, un 23,6% más que el año anterior, Elche de 53 euros, un 11,9% más que el año anterior, o Gandía de 46, 5 euros y un 46,5% más que el año anterior.

“Los datos son demoledores y reflejan una realidad clara; Cartagena se está quedando atrás”, denuncia Contreras, quien recalca que estos datos no sólo reflejan una pérdida de competitividad frente a otros municipios, “sino una pérdida directa de empleos, de futuro y de proyección por la falta de un proyecto turístico serio y real del partido popular y del gobierno de Noelia Arroyo”.

"Con la política del PP de titulares vacíos e incapacidad de gestión, el turismo seguirá cayendo y las consecuencias económicas para Cartagena serán nefastas", sentencia el edil.

“Es necesario adoptar medidas urgentes y Arroyo y su equipo ya han demostrado que son absolutamente incapaces de hacerlo. Han hundido al Ayuntamiento en la ruina y ahora van a hacer lo mismo con el sector turístico”, insiste Contreras.

“Los malos resultados son aún más preocupantes, porque no reflejan una falta de potencial, sino una falta de gestión. Deberían marcar un punto de inflexión, pero la alcaldesa y su equipo, en lugar de hacer un análisis serio prefieren la autocomplacencia, el autobombo y la venta de titulares vacíos para seguir vendiendo imagen vacía y humo, negando la realidad y maquillando los datos”, finaliza Contreras.

Fuentes del ejecutivo municipal califican de "es una auténtica vergúenza" que "el partido que asfixia a cartagena cortando sus comunicaciones por ferrocarril festeja y proclama malos resultados de Turismo".

"Los datos más claros sobre la solidez del sector turístico los da el empleo. A pesar del aislamiento ferroviario, Cartagena tiene los mejores datos de empleo en el sector Servicios desde hace 18 años. Y eso es a pesar de que el gobienro de Sánchez ha abandonado a Cartagena, la ha dejado sin tren, no elimina los peajes y sigue bloqueando el crecimiento de nuestro puerto", manifiestan desde el Gobierno local.

Cabe recordar que MC solicitó la pasada semana pidió crear Comisión de Investigación sobre la gestión del Área de Turismo y de todos los organismos y entidades dependientes durante el mandato 2023-2027, ya que "los cartageneros tienen derecho a conocer qué se ha hecho con los recursos públicos destinados a Turismo y cuáles han sido los resultados obtenidos", explicó el edil Juan José López Escolar.

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Asimismo, aclararon que las dudas sobre la gestión turística no proceden únicamente de la oposición, sino que algunas de ellas fueron trasladadas por la propia Beatriz Sánchez del Álamo, concejala que comparte con Noelia Arroyo las competencias en esta materia desde el inicio del mandato.